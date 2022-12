Wenn es um neue Stilentwicklungen in der Musik des 15. Jahrhunderts geht, kommt man an einem Namen nicht vorbei: John Dunstable. Er steht gleichsam als Synonym für die sogenannte "contenance angloise": vor allem der Einsatz von Terzen und Sexten und die damit verbundene Klangästhetik üben einen tiefgreifenden Einfluss auf seine Zeitgenossen. Doch in Dunstable Leben gibt es einen Bruch: nach 1435 komponiert er so gut wie nicht mehr, sondern widmet sich Mathematik und Astronomie.