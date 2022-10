Vorgestellt von Ilona Hanning

CD: Sancta Ovetensis - Splendor in the Cathedral of Oviedo

Jone Martínez (Sopran)

Jorge Jiménez (Sologeige)

Ensemble Forma Antiqva

(WINTER & WINTER, LC 02829, Bestell-Nr. 11010984)

Joaquín Lázaro:

Aus der Arie "Encendida en vivo fuego"

Anonymus:

1. Satz, Allegro non troppo aus dem Violinkonzert in G-Dur



CD: Whispers of Tradition

Max Volbers (Blockflöte))

Preisträger Deutscher Musikwettbewerb 2021

(GENUIN, LC 12029, Bestell-Nr. B0BB82SDD7)

Max Volbers:

Fantasia on Mr. Purcells Chacony from the Fairy Queen

"Pulchra es amica mea"

Fantasia on Mr. Purcells Chacony from the Fairy Queen



CD: Mystery Sonatas - Rosenkranz-Sonaten Nr. 1-16

Mayumi Hirasaki (Barockgeige) & Gäste

(PASSACAILLE, LC 10925, Bestell-Nr. 11029281)

Heinrich Ignaz Franz Biber:

Präludium aus Sonate Nr. 1 d-Moll

Violine und Basso continuo Nr. 10 g-Moll



CD: Zauberoper - Mozart Haydn Salieri

Konstantin Krimmel (Bariton)

Hofkapelle München

Leitung: Rüdiger Lotter

(ALPHA CLASSICS, LC 00516; Bestell-Nr. 11029276)

Wolfgang Amadeus Mozart:

Auszug aus der Arie des Papageno "Der Vogelfänger bin ich ja", Oper "Die Zauberflöte"

Peter von Winter:

Arie des Papageno "Nun, adieu, ich reis, Ihr Schätzchen" aus "Der Zauberflöte Zweyter Teil"

Paul Wranitzky:

Arie des Aristone "Bei soviel Reizen spröde sein", Oper "Oberon-König der Elfen"

Christoph Willibald Gluck:

Reigen seliger Geister aus: Orfeo e Euridice