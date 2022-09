Vorgestellt von Katharina Eickhoff

Henry Purcell und William Shakespeare treffen sich zum Live-Jam in einem Pub namens "The Fairy Queen" - so ungefähr klingt die grandiose CD "The Playhouse Sessions" mit den norwegischen Barokksolistene und dem Geiger Bjarte Eike, Katharina Eickhoff wäre am liebsten mit in den Tourbus gestiegen…Ein Mann mit Bart und betörender Sopranstimme, der Frauenrollen singt - das ist Bruno de Sá! Mit dem fabelhaften Orchester Il Pomo d' Oro hat er unter dem Titel "Roma Travestita" Arien aus den goldenen Zeiten der römischen Kastraten aufgenommen, und seine Koloraturen verschlagen einem den Atem. Außerdem gibt es Kostproben aus dem neuen, sehr Herbst-tauglichen Programm der Gesualdo Six, Musik aus dem 16. und dem 21. Jahrhundert, berückend schön gesungen vom jungen britischen Vokalensemble, und: La Serenissima spielen sich auf "Vivaldi' s Women" durch den reichen Schatz von Vivaldi-Werken für die Frauen und Mädchen seines Orchesters am Ospedale della Pietà in Venedig.



Vorgestellte CDs:



The Playhouse Sessions

Barokksolistene

Violine und Leitung: Bjarte Eike

(Rubicon 11022633)

Roma Travestita

Bruno de Sá (Sopran)

Il Pomo d' Oro

Leitung: Francesco Corti

(Erato 10925415)

Lux Aeterna

The Gesualdo Six

Leitung: Owain Park

(Hyperion CDA 68388)

Vivaldi's Women

La Serenissima

Violine und Leitung: Adrian Chandler

(Signum SIGCD 699)