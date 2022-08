Als "Schlaues Füchslein" in der Oper von Leoš Janáček feierte die junge Sängerin Samantha Gaul an der Oper in Freiburg große Erfolge, mit ihrem, wie die Presse schwärmte "zauberhaft, zart, kindlich hellen, und doch warm unterfüttertem Sopran". Jetzt wechselt sie mit Beginn dieser Spielzeit ins Solistenensemble der Oper Leipzig. Dort warten viele große Partien auf sie. In Treffpunkt Klassik extra erzählt sie von den Anforderungen ihres Berufs als junge Opernsängerin, von den Höhen und Tiefen des Theaterlebens und sie präsentiert eine Musikauswahl von Schubert über Mendelssohn bis Karl Amadeus Hartmann. mehr...