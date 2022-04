Am Gründonnerstag fliegen sie nach Rom, an Ostern kommen sie zurück - so geht die alte Mär. Doch nicht nur Gläubige hören ihr Schallen: Glocken sind Teil unserer Kulturgeschichte und unseres Lebens. Sie sollen Dämonen abwehren und gute Geister beschwören, zeigen Tod und Taufe, Feuer und Feste an. Komponisten imitieren ihren Klang, Lyriker widmen sich ihrer Magie und im Alltag lässt uns das Klingeln einer Fahrradglocke plötzlich zur Seite springen. Von großen Kirchenglocken über die Kunst ihrer Herstellung bis hin zum Schellenursli: Die SWR2 Musikstunden hängen alles zum Thema in dieser Woche an die große Glocke! mehr...