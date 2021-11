Charpentier gehört zur Gründungsgeschichte des Ensemble Correspondances. Seit die Gruppe um den Organisten und Cembalisten Sébastien Daucé 2009 in Lyon ihr erstes Konzert gab, beleuchtet sie das riesige Œuvre des Barockkomponisten aus wechselnden Perspektiven. Der Fokus des Schwetzinger Festspielprogramms liegt auf Charpentiers Jahren in Rom in der Begegnung mit der Musik, die er dort erlebt hat: Als 20-Jähriger reiste er nach Rom, blieb etwa 5 Jahre, hörte die Musik des großen Giacomo Carissimi, lernte weitere Kollegen und ihre Werke kennen und entwickelte einen ganz eigenen Sinn für schöne Harmonien und Dissonanzen auch in den Rezitativen und ein Gespür fürs Theater, insbesondere für das religiöse Theater. mehr...