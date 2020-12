Vorgestellt von Bettina Winkler

Wizlav von Rügen

(Mare Balticum Vol. 3)

Ensemble Peregrina

Leitung: Angieszka Budzinska-Bennett

Tacet 5261



Georg Philipp Telemann

Die Freundschaft singt

Eva Legéne, Blockflöte

Michael McCraw, Fagott

Washington McClain, Oboe

Corey Jamason, Cembalo

Dominic Teresi, Fagott

Cornetto COR 10053



Heinrich Schütz

Geistliche Chor-Music 1648

Ensemble Polyharmonique

Raumklang RK 3903



More than a dull ripieno!

Baroque Sonatas for Viola

Francesca Venturi Ferriolo, Viola

Johannes Berger, Violoncello

Hwa-Jeong Lee, Cembalo

Da Vinci Classics C00280



Autour de Jacob van Eyck - Le rossignol d' Utrecht

Le Masque

Leitung: Marc Hervieux

www.le-masque.com



The Mad Lover

Sonatas, Suites, Grounds, Fantasias & varioius bizzarie from the 17th Century England

Théotime Langlois de Swarte, Violine

Thomas Dunford, Laute

Harmonia mundi HMM 902305

