Vorgestellt von Dagmar Munck

Vorgestellte CDs:



Bach tot he Roots!

Suite h-moll, 5. Brandenburgisches Konzert, Violinkonzert d-moll

Felipe Maximiliano Egana Labrin, Traverso

Bremer Barockorchester

Leitung und Cello: Néstor Fabián Cortés Garzón

(arcantus arc 20021)



Christoph Graupner

"Jauchzet ihr Himmel, freue dich, Erde" - Fagottkantaten

Sergio Azzolini, Fagott

Monika Mauch, Sopran

Franz Vitzthum, Altus

Georg Poplutz, Tenor

Dominik Wörner, Bass

Kirchheimer BachConsort

Leitung: Florian Heyerick

(cpo 555 353-2)



Nature' s Secret Whispering

Musik in der Kosmologie des Johannes Kepler

Concerto Palatino

Leitung und Zink: Bruce Dickey

(passacaille 1073)



The Evolution of the String Quartet

G.M.Bononcini - A.Scarlatti - Lombardini

Musica Fiorita

(PanClassics PC 10415)



The complete

Fitzwilliam Virginal Book

Pieter-Jan Belder, Cembalo

(Brilliant classics 95915, 1-15)