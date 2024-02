SWR2 Abendkonzert vom 12.2.2024

per Mail teilen

Neue CDs aus den Studios des SWR

Kilian Herold (Klarinette)

Armida Quartett

Johanna Senfter:

Klarinettenquintett B-Dur op. 119



Yajie Zhang (Mezzosopran)

Gabriel Rollinson (Bariton)

Hartmut Höll (Klavier)

William Grant Still:

Auswahl an Liedern und Klavierwerken



Kilian Herold (Klarinette)

Armida Quartett

Max Reger:

Klarinettenquintett A-Dur op. 146

Für Kilian Herold geht mit dieser Aufnahme ein lang gehegter Traum in Erfüllung. “Klarinettisten lieben Regers Quintett. Es ist ein besonders schönes Stück”, fügt er hinzu. Das Quintett von Johanna Senfter ist dazu ein passendes Gegenstück und "man merkt, dass sie in einer Abstammungslinie von Reger steht”.

Mit den Aufnahmen der Werke des afro-amerikanischen Komponisten William Grant Still betreten Gabriel Rollinson, Yajie Zhang und Hartmut Höll Neuland. Grant Stills Musiksprache hat melodisch-rhythmische Elemente seiner Herkunft wie Blues oder Negro Spirituals, die mit europäischer, impressionistischer Klangsprache verschmelzen.