Sie wollen mal etwas anderes auf der Blockflöte spielen außer Händelsonaten? Der dänische Komponist Martinus Raehs hat galante Flötensonaten geschrieben. Außerdem können Sie eine junge belgische Barockoboistin kennenlernen und in den Kosmos von Domenico Scarlatti eintauchen.

Vorgestellte CDs:

The Flute Sonatas by Martinus Rehs, Vol 2

The Promise of a night in June

Clara Guldberg Ravn, Blockflöte

Anna Paradiso, Cembalo/Clavichord

Mats Olofsson, Barockcello

Jonas Nordberg, Theorbe

(arcantus, Arc 22031, Klassik Center Kassel)



Fasch' s Oboe

Music at the Zerbst Court

Ensemble Musica Gloria

Nele Vertommen, Barockoboe

(PanClassics, PC10435)



Stabat Mater

Domenico Scarlatti

Emmanuelle de Negri, Sopran

Paul-Antoine Bénos-Djian, Countertenor

Le Caravansérail

Leitung: Bertrand Cuiller

(harmonia mundi, HMM 905340)



Une nouvelle Fete

Baroque 20ans

Le Concert d' Astrée

Emmanuell Haim

(Erato/Warner Classics, 0190296 27842)