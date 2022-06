Vivaldi auf der Hochgeschwindigkeitstrasse, französische Liebeslieder aus dem Traumland einer rosaroten Hirtenidylle, ein Ausflug in die Instrumentalmusik des Mittelalters und eine akustische Stippvisite bei der Hochzeit des Sonnenkönigs mit der Spanischen Infantin – all das gibt’s in dieser Sendung.

Vivaldi - The great venetian Mass

Sophie Karthäuser (Sopran)

Lucile Richardot (Sopran)

Les Arts Florissants

Leitung: Paul Agnew

(Harmonia Mundi France, HAF 8905358)

"Oh, ma belle Brunette"

Reinoud van Mechelen (Countertenor)

A nocte Temporis

(Alpha 833)

Palamento - Instrumental pieces from the London Manuscript

Ensemble Palamento

(NovAntiqua, NA58)

Le noces royale de Louis Quatorze

Le Poéme Harmonique

Choeur de la Poéme Harmonique

Leitung: Vincent Dumestre

(Chateau de Versailles spectacles, CVS066)