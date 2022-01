Das erwartet Sie: das Freiburger Barockorchester mit gut gewürzten Concerti „all arrabbiata“, zwei Mal Gambenwerke von Marin Marais, mit den Gambisten François Joubert-Caillet und Atsushi Sakai, Josquin’s Legacy mit dem das Ensemble Gesualdo Six zugleich Gesualdos Vorgänger erforscht, ein historischer Folkmusic Ausflug auf die britischen Inseln mit dem Duo spirit & pleasure und ein Requiem des Böhmen František Tůma.

CD-Liste

Concerti All' Arrabbiata

Telemann - Platti - Vivaldi - Geminiani

Freiburger Barockorchester

Gottfried von der Goltz

Aparté, AP262

Marin Marais

Pièces de Viole, Livre 1

Atsushi Sakai (Viola da gamba)

Christophe Rousset (Cembalo)

Marion Martineau (Viola da gamba)

Aparté, AP264

Marin Marais

Quatrième Livre de Pièces de Viole

François Joubert-Caillet (Viola da gamba)

L' Achéron

Ricercar, RIC 432

Josquin' s Legacy

The Gesualdo Six

Owain Park

Hyperion, CDA68379

good taste…

baroque folk from Ireland, Scotland and England

spirit & pleasure

Aeolus, AE10346

František Tůma

Requiem - Missa della morte in c

Czech Ensemble Baroque

Roman Válek

Supraphon, SU 4300-2