Zwischen den Jahren, zwischen den Stilen, zwischen verschiedenen Lebensphasen. Zwischenzeiten sind Momente des Umbruchs, der Neufindung, des Innehaltens, des Rückblicks. Spannend sind sie, intensiv, manchmal auch sentimental oder berührend. Was passiert in der Kunst, in der Literatur und vor allem in der Musik in diesen Zwischenzeiten, wie klingen sie, wie äußern sie sich, welche Emotionen lösen sie bei uns aus? Das fragt sich "Lost in Music".