SWR2 Kammermusik vom 1.1.2024

Neue Aufnahmen mit Werken von Johanna Senfter und Miroslaw Skorik

Else Ensemble

Johanna Senfter:

Trio op. 103 für Klarinette, Horn und Klavier



Lisa Golovnenko (Klavier)

Miroslaw Skorik:

Partita Nr. 5

Kolomyika aus In the Carpathians, Zyklus für Klavier

Volkstanz aus From the Children's Album, Five inventive character pieces for young pianists



Johanna Senfter:

Quartett op. 11 für Klavier, Geige, Bratsche und Kniegeige

Sonate op. 37 für Klarinette, Bratsche, Horn und Klavier