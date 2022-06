Operndirigent Nello Santi ist tot

Er galt als der Maestro ohne Noten. Nello Santi dirigierte grundsätzlich ohne Partitur, da er die Werke alle auswendig kannte. Nun ist der Spezialist für italienische Opern gestorben.

Liebte eher die traditionelle Inszenierung statt das Regietheater: Nello Santi picture-alliance / Reportdienste KEYSTONE

Der schweizerisch-italienische Dirigent Nello Santi ist tot. Er starb am Mittwoch, 5. Februar, im Alter von 88 Jahren, wie Schweizer Medien berichteten. Santi debütierte bereits mit 20 Jahren in Padua am Teatro Verdi und 1958 am Opernhaus Zürich. Als Spezialist italienischer Opern dirigierte er an vielen großen Opernhäusern wie der Mailänder Scala, der Metropolitan Opera in New York, der Opéra in Paris oder dem Teatro Colón in Buenos Aires.

Zürcher Opernlegende

Dem Zürcher Opernhaus bleib Santi nach seiner Zeit als Musikdirektor (bis 1969) über viele Jahrzehnte verbunden und dirigierte dort mehr als 1000 Vorstellungen. Folgerichtig erhielt er 2013 den Kunstpreis seiner Wahlheimat Zürich, da es "keinen anderen Dirigenten gegeben hat, der Zürich über einen so großen Zeitraum und mit derartiger Ausstrahlung geprägt hat", wie der Stadtrat feststellte.

Das Opernhaus Zürich trauert

Nello Santi wurde 1931 in Adria (Venetien) als Sohn eines Lebensmittelhändlers und einer Lehrerin geboren und studierte Komposition am Liceo Musicale Padua. Zudem ließ er sich an den Instrumenten Klavier, Violine und Trompete ausbilden. Neben seinen Opernverpflichtungen dirigierte Santi auch viele führende Sinfonieorchester wie das NHK-Sinfonieorchester Tokyo und die Londoner Philharmoniker. In den späten 1960er-Jahren war er auch Gastdirigent beim SWF-Sinfonieorchester Baden-Baden.