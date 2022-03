US-Musiker*innen fordern von der Politik, ihre Musik nicht ohne Zustimmung zu verwenden

Ob dem Komponisten Franz Liszt (1811-1886) die Verwendung seiner "Les Préludes" für die Wehrmachtsberichte der Nazis gefallen hätte? In den USA nutzt Präsident Trump gerne die Musik von Rockmusikern - ohne zu fragen.

Neil Young schrieb den von Trump verwendeten Song "Rockin' in the Free World" 1989, um gegen die Sozialpolitik des republikanischen Präsidenten George Bush zu protestieren. picture-alliance / Reportdienste Photoshot

Mehrere Rockstars wie Mick Jagger, Elton John und Sheryl Crow wollen verhindern, dass Politiker weiterhin nach Belieben ihre Musik bei Wahlkampfveranstaltungen nutzen können. Sie sind Teil eines breiten Bündnisses (Artist Rights Alliance/ARA), das für die Rechte von Songwritern und Musikern kämpft. In einem offenen Brief vom 28. Juli forderten sie, dass Parteien und Politiker die Zustimmung der Urheber einholen müssten, bevor sie deren Songs bei politischen Veranstaltungen abspielen dürfen.

"Kein Künstler sollte gezwungen sein, seine Werte preiszugeben oder mit Politikern in Verbindung gebracht zu werden, die er nicht respektiert oder unterstützt."

Bereits in der Vergangenheit hatten sich die "Rolling Stones" und andere Weltstars insbesondere gegen die Nutzung ihrer Lieder durch US-Präsident Donald Trump gewehrt. Zuletzt erwägte Rock-Ikone Neil Young, gegen Trump wegen Verwendung seines Songs zu klagen.

Neil Young vs. Donald Trump

Nach der Verwendung seiner Songs bei einer Ansprache von Trump am Mount Rushmore überlegt der kanadische Rockstar Neil Young nun doch, rechtliche Schritte einzuleiten. "Stellt Euch vor, wie es sich anfühlt, «Rockin' in the Free World» zu hören, nachdem dieser Präsident gesprochen hat, als wäre es sein Titelsong. Ich habe ihn nicht dafür geschrieben", schrieb der 74-Jährige in einem Statement vom 26. Juli.

Verwendung von "Rockin' in the Free World" ist "not ok"

Trump hatte den Song bei einem Auftritt zum Unabhängigkeitstag Anfang Juli gespielt. Das fand der Musiker zwar "not ok" - von einer Klage sah Young jedoch ab, damit sich der Präsident auf den Kampf gegen das Coronavirus konzentrieren konnte, wie er in einem Brief an den Präsidenten schrieb. Nach dem umstrittenen Einsatz von Bundespolizisten gegen Demonstranten schrieb Young nun: "Ich bin dabei, meine Meinung darüber zu ändern, den Präsidenten zu verklagen."

Auch Adele und Rolling Stones gegen Trumps Musikverwendung

Neil Young, der in Kalifornien lebt und auch die US-Staatsbürgerschaft besitzt, ist ein überzeugter Demokrat. Schon 2016 hatte er sich beschwert, als Trump im Wahlkampf seine Songs verwendete. Er ist nicht der einzige Musiker, der Probleme damit hat, dass Trump seine Songs für Wahlkampfauftritte nutzt. So hatten etwa die Rolling Stones, Ozzy Osbourne, Adele und zuletzt im Juni die Familie des 2017 gestorbenen Sängers Tom Petty den US-Präsidenten dafür kritisiert.

In Deutschland Nutzung verboten, wenn der Ruf des Musikers gefährdet ist

Auch in Deutschland werden Songs von der Politik gerne für Wahlkampfauftritte verwendet. Zuletzt hatte sich Sänger Max Giesinger 2017 gegen die AfD juristisch durchgesetzt und per Abmahnung erwirkt, dass sein Song "80 Millionen" nicht mehr von der AfD eingesetzt wird. Zuvor war auch Schlagersängerin Helene Fischer vor Gericht erfolgreich gegen die Verwendung ihres Lieds "Atemlos" durch die NPD vorgegangen. Die Richter entschieden damals, dass ein Künstler die Nutzung seiner Werke verbieten darf, wenn dadurch das Ansehen oder der Ruf des Künstlers gefährdet werden könnte.

Angela Merkel entschuldigte sich bei den Toten Hosen

Ohne ein Gericht zu bemühen, endete der Einsatz des Liedes "Tage wie diese“ der Altpunkband "Die Toten Hosen" bei der Wahlsiegfeier der CDU 2013. Die Band und Sänger Campino beschwerten sich über diese Verwendung. Einige Tage später griff Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum Telefon und entschuldigte sich persönlich bei dem Sänger der Band.