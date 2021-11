Natalya Boeva, Mezzosopranistin beim Schwarzwald Musikfestival 2021

Das Schwarzwaldmusikfestival lädt jedes Jahr ARD Preisträger*innen zu Konzerten ein. Natalya Boeva, 1989 in Leningrad geborene wollte eigentlich Chordirigentin werden, bis sie ihre Stimme entdeckte. 2018 gewann den ARD-Musikwettbewerb München. Heute ist die russische Mezzosopranistin Ensemblemitglied am Staatstheater Augsburg.

Sachi Nagaki ist Preisträgerin internationaler Klavierwettbewerbe und tritt in Europa, Russland, den USA und Japan auf. Seit 2003 leitet sie in Tübingen die Klavierschule und Musikgesellschaft "MaestroMusic". In #Zusammenspielen widmet sie sich Sergej Prokofjews schwierigem Kampf mit der russischen Zensurbehörde Zhdanovschina in den späten 1940er-Jahren, seinem Mut und seiner Kreativität, mit der er sich immer wieder an neue Klaviersonaten wagte.

