Komponist Hannes Seidl gewinnt den Deutschen Musikautorenpreis

"Good Morning Deutschland“ nannte sich ein Radioprojekt des Komponisten Hannes Seidl. Gesendet wurde von und für Geflüchtete im Rahmen der Donaueschinger Musiktage 2018. Von der GEMA wird er 2020 für seine genrebereichernden Kompositionen ausgezeichnet.

Die Essener Indie-Band "International Music“ und der Komponist Hannes Seidl (42) gewinnen den Deutschen Musikautorenpreis 2020. Der mit jeweils 10.000 Euro dotierte Nachwuchspreis würdigt nach Angaben des Ausrichters "aufstrebende Musikautoren, die mit ihrem herausragenden Talent ihr Genre bereichern".

Der Deutsche Musikautorenpreis wurde 2009 von der GEMA ins Leben gerufen, wird in zehn Kategorien vergeben und ist bis auf die Kategorie "Nachwuchs" undotiert. Die Preisverleihung wird am 12. März in Berlin stattfinden.

„Es ist für mich eine tolle Bestätigung, den Nachwuchspreis zu erhalten. Was mich besonders freut, ist, dass der Preis auch an jene verliehen wird, die, wie ich, viele Umwege gegangen sind und nicht in erster Linie ihre Karriere im Blick haben.“

Seidl studierte Komposition in Essen und Graz und arbeitet seit jeher parallel an mehreren Musikprojekten. Neben der Gründung eines Radiosenders mit Geflüchteten, schuf der gebürtige Bremer über mehrere Jahre in dem 200-Seelen-Ort Klein-Leppin die verrücktesten Kompositionen, bei denen alle Einwohnern eingebunden wurden. „Diese Erfahrungen sind eine große Bereicherung für mich, sie sind auch in meine Kompositionen eingeflossen und ich denke, sie haben meine Arbeit durchaus positiv beeinflusst“, sagt Seidl.