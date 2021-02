Ist die Wahl Joe Bidens zum neuen US-Präsidenten auch für die Kulturschaffenden eine gute Nachricht? SWR2 Kolumnist Axel Brüggemann bezweifelt das: Die US-Klassik-Szene werde wohl auch weiterhin vor allem auf die finanzielle Unterstützung von Sponsor*innen und privaten Mäzen*innen angewiesen sein.

Donald Trump ist weg, zumindest aus dem Amt des Präsidenten verschwunden! Für viele war das: eine gute Nachricht. Besonders – so schien es – den Kulturschaffenden war der weitgehend unkultivierte US-Präsident ein Dorn im Auge. Verständlich. Jetzt regiert Joe Biden – ein Demokrat. Aber wird darum auch gleich alles viel besser?

Keine Klassik-Künstler*innen bei der Vereidigung Joe Bidens

Franz Welser-Möst, mit dem zusammen ich gerade ein Buch über die Stille geschrieben habe, spricht gern von der „Dezibelisierung der Gesellschaft“, wenn er von Donald Trump oder andere Populisten spricht. Politik im Fortissimo: Lautstärke statt inhaltliche Tiefe! So gesehen wird die neue US-Politik sicherlich einige Dezibel leiser werden. Aber was bedeutet das für die Klassik? Sicher ist: Joe Biden ist bislang nicht als Klassik-Fan auffällig geworden. Anders als bei seinen demokratischen Vorgängern sind bei seiner Vereidigung zwar Lady Gaga und Jennifer Lopez, aber keine Klassik-Künstler*innen aufgetreten.

Klassik am seidenen Faden

Egal, mit welchem in den USA tätigen Dirigenten ich mich in den letzten Tagen und Wochen unterhalten habe: Sie alle sagen das Gleiche. Sowohl Franz Welser-Möst (Chef in Cleveland) als auch Manfred Honeck (Chef in Pittsburgh) erklären: Wer Präsident*in der USA ist, ist für die Kulturlandschaft vor Ort weitgehend egal.

Es sei, auch in ihren Orchestern, in den letzten vier Jahren wohl weniger über Politik gesprochen worden. Die Gefahr eines unkittbaren Streites war einfach zu groß. Aber über das Fortbestehen eines Orchesters bestimmen in den USA die lokalen Politiker und vor allen Dingen die regionalen Mäzen*innen und Sponsor*innen. Und die seien – zumindest in Cleveland und Pittsburgh – noch immer bei der Sache.

New York: Das Orchester der MET? Keine Kurzarbeit, sondern knallhart gefeuert

Ganz anders sieht die Situation in New York aus. Hier geht der privat getragenen Kultur die Luft aus. Nirgends wird das strukturelle Problem der US-amerikanischen Kulturlandschaft so deutlich wie hier: das Orchester der MET? Your're fired — entlassen! Keine Kurzarbeit, sondern knallhart gefeuert. Von heute auf morgen! Wenn alles vorbei ist, geht es weiter – vielleicht. Aber bis dahin gibt es kein Geld!

Auf Social Media-Kanälen kursieren Karikaturen, auf denen MET-Intendant Peter Gelb in einem „Dinner-for-One“-Sujet auf der Haut eines Orchestermusikers (nicht eines Tigers) speist, und auch Chefdirigent Yannick Nézet-Séguin hat lange keine wirklich gute Figur gemacht. Als sein Orchester demontiert wurde, postete er noch Instagram-Fotos, auf denen der sich mit seinem Partner in der Sonne amüsierte.

„Make the US culture great again“ steht nicht im oberen Drittel des Joe-Biden-Plans für Amerika

Inzwischen scheint auch er aufgewacht zu sein, hat zu Spenden für das MET-Orchester aufgerufen, selbst gespendet, und er hat Joe Biden einen persönlichen Brief geschrieben, in dem Nézet-Séguin einen Kultur-Minister fordert – über eine Antwort ist bisher nichts bekannt.

„Make the US culture great again“ steht nicht im oberen Drittel des Joe Biden-Plans für Amerika. Mag der Machtwechsel von Trump zu Biden eine Wende für mehr Demokratie, für mehr Verantwortung in Zeiten von Corona und für mehr Miteinander sein (alles sicherlich wichtig!) — mit einem Wandel der Kulturszene ist in den USA kaum zu rechnen.

Kultur war und ist in den USA ein Unternehmen

Die privatwirtschaftliche Struktur blieb schließlich auch von Donald Trump weitgehend unverändert. Kultur war und ist in den USA ein Unternehmen, gehört nicht zur nationalen, subventionierten DNA.

In Deutschland lässt sich viel an der Kulturpolitik, gerade des Bundes, kritisieren (was an dieser Stelle ja auch oft geschehen ist). Ein Blick in die USA zeigt uns um so mehr, wie wichtig es für eine selbsternannte Kulturnation ist, ein Sicherheits-Netz für seine Künstler*innen zu spannen.