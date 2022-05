Variationen über das Arkadische bietet dieses Programm. Franz Schubert bildet den Rahmen - mit einem Notturno und der kleinen Pastoralszene vom Hirt auf dem Felsen. Dazwischen Vaughan Williams' Vocalise, ein wortloser Zwiegesang in imaginärer, weiter Landschaft, Schostakowitschs Blok-Romanzen, Nachtstücke, sensible Poesie in Wort und Ton. mehr...