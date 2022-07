Musikwissenschaftler Jascha Nemtsov über Wagners Gesamtkunstwerke: Ideologisch, nationalistisch, antisemitisch

Seit 2012 prägt Intendant und Regisseur Barrie Kosky die Komische Oper in Berlin mit einer künstlerischen und musikalischen Neuausrichtung. So ist ihm die Wiederentdeckung der Deutsch-Jüdischen Operette der Weimarer Republik an diesem Haus zu verdanken. So ist es nur folgerichtig, dass er sich am Ende seiner Intendanz auch dem Musiktheaterschaffen von Bertolt Brecht und Kurt Weill zuwendet, das diesem Geist durchaus verwandt ist. Nach der „Dreigroschenoper“ inszeniert er in seiner letzten Spielzeit den „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ mehr...