Klangbaukasten: Eine Rhapsody für Deine Stadt

Zum Herunterladen und Experimentieren



Gershwins "Rhaspody in Blue" – so klang New York im Jahr 1924. Und wie klingen unsere deutschen Städte heute? Das Gershwin-Experiment lädt zum Mitmachen ein!

Ich hörte sie wie eine Art musikalisches Kaleidoskop unseres Amerikas, unseres gigantischen Schmelztiegels, unseres unerreichten nationalen Schaffensdrangs, unseres großstädtischen Wahnsinns.

So schreibt George Gershwin über den Moment, in dem ihm plötzlich seine "Rhapsody in Blue" klar vor Augen stand. Gershwin übersetzte Lärm, Grenzenlosigkeit und Hektik vom New York der 20er Jahre in Musik.

Doch wie klingen unsere deutschen Städte heute?

Das Internet-Mitmachprojekt der SWR Orchester & Ensembles in Kooperation mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin fordert dazu auf, eine eigene Stadt-Rhapsody zu komponieren. Wie wäre es mit einer "Rhapsody aus Kirn", einer "Rhapsody aus Freiburg" oder einer "Rhapsody in Trier"? Jeder kann mitmachen. Auf der ARD-Website zum Gershwin-Experiment bieten wir einen Klangbaukasten zum kostenlosen Download an. Dort kann man – vom Baustellenlärm bis zur Fahrradklingel – viele der typischen Geräusche, Klänge und Melodien verschiedener Städte finden, außerdem erhält man hilfreiche Tipps.

Grenzenlose Tonexperimente

Wer will, kann natürlich auch selber losziehen und die Klänge seiner eigenen Stadt aufnehmen und verarbeiten. Wie groß die Stadt ist, spielt dabei keine Rolle. Die Töne, egal ob von uns oder selbstaufgenommen, bilden die Grundlage für weitere Tonexperimente. Sie können am Computer bearbeitet und zu einer Rhapsody zusammengefügt werden. Was die Form angeht, sind der Fantasie also keine Grenzen gesetzt.



Die fertigen Klangcollagen können bis zum 25.10.2015 an gexperiment@swr.de (Baden-Württemberg) oder education@rsb-online (Berlin-Brandenburg) geschickt werden. Die besten Einsendungen werden im Internet und vielleicht sogar im Livestream präsentiert.