Musiktransfer über die Alpen (4/5)

Italien, seit jeher übt der südeuropäische Stiefel auf die Menschen jenseits der Alpen eine Faszination aus. Doch warum gerade Italien? Vielleicht weil das Land immer schon mehr ist als Sonne, Strand und Pasta. Herrscher sehen in dem einstigen antiken Weltreich das Ideal Europas und immer wieder schwappt das Gedankengut der Antike über die Alpenpässe. Schubert und Wagner erkennen im Altertum den höchsten Ausdruck des poetischen Gedankens, Puccinis und Verdis Melodien dröhnen durch die Gassen und Rom-Stipendiaten kehren nicht nur mit antiken Träumereien, sondern auch mit dem Rausch des Karnevals im Gepäck nach Hause zurück. Italien ist eben Leben und Sehnsucht zugleich. Die Reise beginn in der Renaissance.

Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Richard Strauss:

"Auf der Campagna" aus der Symphonischen Fantasie in G-Dur "Aus Italien" op. 16

Scottish National Orchestra

Leitung: Neeme Järvi



Giuseppe Verdi:

Ballettmusik aus der Oper "Otello/Othello"

London Symphony Orchestra

Leitung: Antonio de Almeida



Joseph Gabriel Rheinberger:

Finale alla Tarantella, 3. Satz aus der Sonate für Violine und Klavier Nr.1 in Es-Dur op. 77

Hans Maile (Violine)

Horst Göbel (Klavier)



Johann Kaspar Mertz:

"Gondoliera", Charakterstück für Gitarre aus dem Gitarrenzyklus "Bardenklänge" (4. Buch)

Richard Savino (Gitarre)



Peter Iljitsch Tschaikowsky:

Capriccio Italien in A-Dur op. 45

Berliner Philharmoniker

Leitung: Herbert von Karajan



Ottorino Respighi:

"Capri e Taormina (Barcarola e Siciliana) ", 1. Satz aus "Rossiniana" - Suite für Orchester nach "Quelques Riens pour un Album" von Rossini

Royal Philharmonic Orchestra

Leitung: Antal Dorati



Edvard Helsted:

Nr. 10 Finale, Tarantella aus der Napoli Suite dansate

Orchestra of the London Festival Ballet

Leitung: Terence Kern



Richard Wagner:

1. Vorspiel zum 2. Aufzug aus "Tristan und Isolde", Oper in 3 Aufzügen

Orchester der Bayreuther Festspiele 1966

Leitung: Karl Böhm



Michail Iwanowitsch Glinka:

Allegro, 1. Satz aus dem Gran sestetto originale in Es-Dur für Klavier und Streichquintett

Fabergé-Quintett

Ulrike Payer (Klavier)



Johann Strauß:

Wo die Zitronen blühn op. 364, Walzer

Berliner Symphoniker

Leitung: Robert Stolz

SWR2 Musikstunde vom 28.7.2022 | Musiktransfer über die Alpen (4/5)

