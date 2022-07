Musiktransfer über die Alpen (3/5)

Italien, seit jeher übt der südeuropäische Stiefel auf die Menschen jenseits der Alpen eine Faszination aus. Doch warum gerade Italien? Vielleicht weil das Land immer schon mehr ist als Sonne, Strand und Pasta. Herrscher sehen in dem einstigen antiken Weltreich das Ideal Europas und immer wieder schwappt das Gedankengut der Antike über die Alpenpässe. Schubert und Wagner erkennen im Altertum den höchsten Ausdruck des poetischen Gedankens, Puccinis und Verdis Melodien dröhnen durch die Gassen und Rom-Stipendiaten kehren nicht nur mit antiken Träumereien, sondern auch mit dem Rausch des Karnevals im Gepäck nach Hause zurück. Heute reist Mozart nach Italien und rüttelt an den Toren der Klassik.

Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Wolfgang Amadeus Mozart:

Ouvertüre aus der Oper “Mitridate, re di Ponto” KV 87 (74a)

Mozarteum Orchester Salzburg

Leitung: Leopold Hager



Johann Joachim Quantz:

Presto, 3. Satz aus Solo per il Flauto Traverso et Basso Nr. 231 h-Moll

Cicerone Ensemble



Johann Zach:

Allegro, 1. Satz aus der Partita für Orchester in D-Dur

Capella Istropolitana

Leitung: Bernhard Sieberer



Johann Baptist Vanhal:

Finale: La lamentazione / L'allegrezza aus der Symphonie in C-Dur "Sinfonia comista"

Concerto Köln



Charles Burney:

Affettuoso, 1. Satz aus der Sonate Nr. 4 in C für Klavier zu 4 Händen

Anna Clemente, Susanna Pilanti (Klavier)



Ignaz Umlauf:

Ouvertüre zu "Die Bergknappen"

Radio Symphonieorchester Wien

Leitung: Paul Angerer



Hermann Raupach:

Razverzi pyos gortani, laya, Arie des Gerkule (Herkules) aus der Oper "Altsesta“

Cecilia Bartoli (Mezzosopran)

I Barocchisti

Leitung: Diego Fasolis



Joseph Haydn:

Andante siciliano, 2. Satz aus der Symphonie Nr.27 in G-Dur Hob. I/27

Philharmonia Hungarica

Leitung: Antal Dorati



Luigi Boccherini:

Trio Nr. 1 op. 1

Trio Arcophon



Ludwig van Beethoven:

„Kennst du das Land“ op. 75 Nr. 1, Lied der Mignon, Text aus Goethes "Wilhelm Meister", Transkription für Klavier

Louis Lortie (Klavier)



Ferdinand Ries:

Finale. Allegro, 4. Satz aus der Symphonie Nr. 1 in D-Dur op. 23

Zürcher Kammerorchester

Leitung: Howard Griffiths





