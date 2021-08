Die Pianisten Alfred Brendel und Igor Levit bezeichnen Wolfgang Amadeus Mozarts Klavierkonzert in Es-Dur KV 271 als "Weltwunder". Alles in diesem Stück war schon zur Uraufführung im Jahr 1777 neu und ist noch heute überraschend originell.



In der Meisterschaft der Orchestrierung, der überwältigenden Energie und der Wirkung trotz sparsam eingesetzter instrumentaler Mittel hat dieses Werk in seinem Genre keine Vorgänger. Auch später erreicht Mozart diese Qualität, vor allem in den Klavierkonzerten der Wiener Jahre, zwar immer wieder, kann sie aber kaum noch einmal übertreffen.

Mozarts Klavierkonzert Nr. 9: Alle Werkangaben auf einen Blick Komponist

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) Werk

Konzert für Klavier und Orchester Es-Dur KV 271 "Jenamy" Sätze

Allegro

Andantino

Rondo. Presto Interpreten

Kristian Bezuidenhout (Hammerklavier)

Freiburger Barockorchester

Leitung: Gottfried von der Goltz Aufnahme

Aufzeichnung vom 17. Mai 2021 im Freiburger Ensemblehaus, für unseren Podcast #zusammenspielen – freie Musikerinnen und Musiker bei SWR2. Das Wunder in Es-Dur: von epochaler Wirkung 27 Klavierkonzerte hat Wolfgang Amadeus Mozart in seinem kurzen Leben komponiert – und das neunte ist eines der beliebtesten. Der bis vor einiger Zeit überlieferte Name "Jeunehomme"-Konzert beruht auf einem kompletten Missverständnis. Am 11. September 1778 nennt Mozart die Auftraggeberin in einem Brief "die jenomy". In der Annahme, Mozart habe mit "Jenomy" einen im Original französischen Namen italienisiert, erklärte man die unbekannte Musikerin für "eine der berühmtesten Virtuosinnen ihrer Zeit". Diese vollkommen willkürliche Namensgebung konnte 2004 aufgeklärt werden: Mozart lernte die Pianistin Louise Victoire Jenamy bei seinem Wien-Aufenthalt 1773 kennen, und er traf sie auch 1778 in Paris. Sie muss eine exzellente Instrumentalistin gewesen sein, denn das Klavierkonzert KV 271, das Mozart für sie schrieb, verlangt im Solopart virtuose Fähigkeiten. Doch hat sich Louise Victoire Jenamy wohl nur selten in der Öffentlichkeit hören lassen, denn es finden sich nur sehr vereinzelte Belege für einige Gelegenheitsauftritte. Über 30 Minuten Spielzeit: völlig neue Dimensionen Ebenso außergewöhnlich wie die pianistischen Anforderungen sind die formalen Ausmaße von KV 271. Weder vorher noch nachher hat Mozart das Soloklavier gleich im Kopfsatz so demonstrativ exponiert. So leitet auch nicht das Orchester wie üblich in das Geschehen ein, sondern es wird zunächst ein Dialog von nur wenigen Takten zwischen Soloklavier und Orchester hergestellt – ein absolutes Novum, an das sich erst Beethoven wieder gewagt hat. Das Andantino vollführt dann einen heftigen Stimmungswechsel, der kontrastreicher kaum denkbar ist. Der Solist schwebt gleichsam in tragischer Melancholie über den Themen des Orchesters und balanciert so zwischen Melodie und Rezitativ. Auch nach dem sprudelnd-virtuosen Rondo-Thema des Finalsatzes ist Mozart mit seinen originellen Ideen noch nicht am Ende. Nach einer Kadenz beginnt ein vollständiges langsames Menuett, das in der heiteren Stimmung des Finales noch einmal auf das dialogische Prinzip des Anfangs zurückkommt – zudem ein effektvolles Mittel, einem Schlusssatz durch einen Tempowechsel musikalisches Gewicht zu verleihen. Mit Genugtuung berichtet Mozart in den Briefen jener Zeit seinem Vater von seinen Erfolgen als gesuchtester Klavierspieler Wiens. Mit dem äußeren Erfolg stellte sich auch eine Hochstimmung ein, die sich in den Klavierkonzerten dieser Jahre deutlich widerspiegelt. Exklusiv beim SWR aufgenommen – fürs Radio und Internet #Zusammenspielen heißt die Aufnahme-Reihe, für die SWR2 im Corona-Jahr 2020 freiberufliche Musiker*innen in die Studios eingeladen hat. Über 60 Musiker*innen und Ensembles unterschiedlicher Couleur waren dafür bei uns – mit Lieblingsstücken und Repertoire, das wir im Radio senden und im Netz anbieten wollen. Im Musik-Podcast #Zusammenspielen auf SWR2.de gibt’s die Aufnahmen kombiniert mit Musiker-Gesprächen; ausgewählte Stücke – wie dieses – bieten wir auch als Musikstück der Woche an.