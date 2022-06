Ludwig van Beethoven: Septett für Klarinette, Fagott, Horn, Violine, Viola, Violoncello und Kontrabass Es-Dur op. 20

per Mail teilen

Das einzige Septett Beethovens wurde vor genau 220 Jahren im Wiener Burgtheater uraufgeführt.



Es sollte für Jahre eines seiner populärsten Werke sein. Nicht ohne Folgen für seine anderen Werke, wie sich später zeigte.

Musikstück der Woche vom 20.06.2020 Komponist

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)



Werk

Septett für Klarinette, Fagott, Horn, Violine, Viola, Violoncello und Kontrabass Es-Dur op. 20



Sätze

Adagio – Allegro con brio

Adagio cantabile

Tempo di Minuetto – Trio

Thema con variazioni. Andante

Scherzo. Allegro molto e vivace -Trio

Andante con molto alla Marcia – Presto



Interpreten

Ensemble Villa Musica:

Shelly Ezra (Klarinette)

Theo Plath (Fagott)

Frank Lloyd (Horn)

Boris Garlitsky (Violine)

Esther Haffner (Viola)

Alexander Hülshoff (Violoncello)

Alexander Edelmann (Kontrabass)



Aufnahme

Konzert vom 4.9.2016 im Kurfürstlichen Schloss, Mainz - Festkonzert 30 Jahre Villa Musica

„Mein Septett schikt[!] ein wenig geschwinder in die Welt – weil der Pöbel drauf harrt.“

Die langanhaltende Popularität dieses der Kaiserin Maria Theresia von Österreich gewidmeten Septetts muss Beethoven selbst etwas befremdet haben. Bei der Uraufführung erklangen auch seine erste Sinfonie sowie das erste Klavierkonzert.

Nach der Uraufführung war er nicht gerade bescheiden und hofierte sein neuestes Werk zunächst noch: „Das ist meine Schöpfung“, wohl in Anlehnung an Haydns berühmtes Oratorium.

Ein Kassenschlager

In der Tat war Beethovens Septett ein richtiger Publikumsliebling. Und wie so oft in jener Zeit hat man von populären Werken gerne auch praktikable Arrangements für den Liebhaber*innen- und Hausmusikgebrauch erstellt. Auch das Septett wurde bald nach der Uraufführung vom Komponisten für Klaviertrio (op. 38) arrangiert.

Positiver Nebeneffekt: Mehr Einnahmen für Beethoven. Bis in die 1830er Jahre hinein war es eines seiner meistgespielten Werke. Doch mit der Zeit störte er sich immer mehr daran, sein Werkekatalog umfasste immer kühnere Werke wie beispielsweise die Hammerklaviersonate – und dennoch: das Publikum hatte seinen Favoriten ausgemacht. Nicht ohne bitteren Unterton bemerkte Beethoven später in Bezug auf sein Septett: „Ich wusste in jenen Tagen nicht zu komponieren. Jetzt denke ich, weiß ich es […]“.