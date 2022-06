Joseph Martin Kraus hat das Pech, ein Zeitgenosse von Mozart zu sein – wäre es nicht so, würde man seine Musik heute sicher viel öfter im Konzertsaal hören. Beide Komponisten haben das Geburtsjahr 1756, was Kraus immerhin den schönen Beinamen „Odenwälder Mozart“ einbrachte.

Musikstück der Woche vom 02.05.2020 Komponist

Joseph Martin Kraus (1756 – 1792)



Werk

Sinfonie c-Moll KWV 142



Sätze

Larghetto – Allegro

Andante

Finale. Allegro assai



Interpreten

Helsinki Baroque Orchestra

Leitung: Aapo Häkkinen



Aufnahme

Konzert der Schwetzinger SWR Festspiele vom 9.5.2016 im Rokokotheater des Schwetzinger Schlosses

Es gibt nur wenige Portraits von Joseph Martin Kraus. Eines davon zeigt ihn mit Pfeife und Studentenorden über ein Notenblatt gelehnt, das Hemd lässig über der Brust geöffnet. So verwegen wie sein Konterfei ist auch seine Musik.

Rund 200 Kompositionen sind erhalten: Opern und Geistliches, Kammermusik, Lieder und, besonders geschätzt von seinen Komponistenkollegen, Sinfonien. „Glauben Sie mir, es gibt wenige, die ein ähnliches Werk schreiben können“, sagte Joseph Haydn, als er die c-Moll-Sinfonie von Kraus in Esterháza dirigierte.

Ein Stürmer und Dränger

Kraus' Sinfonie in c-Moll ist ein hervorragendes Beispiel für eine in Ton gesetzte Vision des Sturm und Drang. 1777 verfasste er auch seine einzige musikästhetische Abhandlung über diese Epoche.

In Deutschland konnte er jedoch nicht so recht Fuß fassen, er verließ daher seine Uni-Stadt Göttingen, hängte sein Jura-Studium an den Nagel und zog nach Stockholm: „Meinem Vaterland bin ich keinen Dank schuldig. Patriotismus ist Thorheit, und lange hat der lezte Funke verglüt. An fremden Ufern soll das Glük mich erwarten. Tref ichs da nicht an: was thuts?“