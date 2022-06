Tabea Zimmermann spielt Johannes Brahms: Sonate für Viola und Klavier f-Moll op. 120 Nr. 1

per Mail teilen

Brahms entschied sich 1890, das Komponieren aufzugeben. Da war er 57 Jahre alt. Dank dem Klarinettisten Richard Mühlfeld überlegte er sich’s nochmal anders.



Mühlfelds unnachahmliches Spiel soll Brahms bewogen haben, neben einem Trio und Quintett auch noch zwei Klarinettensonaten zu komponieren.



Die Fassung für Viola und Klavier zählt dabei heute zum festen Repertoire für Bratschisten.

Musikstück der Woche vom 16.05.2020 Komponist

Johannes Brahms (1833 – 1897)



Werk

Sonate für Viola und Klavier f-Moll op. 120 Nr.



Sätze

Allegro appassionato

Andante un poco adagio

Allegretto grazioso

Vivace



Interpreten:

Tabea Zimmermann (Viola)

Thomas Hoppe (Klavier)



Aufnahme

Konzert vom 11.11. 2018 im Rudi-Müller-Saal des Haus des Gastes, Bad Kreuznach

Die Meininger Hofkapelle war nicht nur für Johannes Brahms ein ungemein wichtiger Klangkörper, unter Dirigent Hans von Bülow entwickelte sich das Orchester rasch zu einem Spitzenklangkörper in Europa.

Der Autodidakt Richard Mühlfeld (1856-1907) war im Orchester zunächst als zweiter Geiger angestellt. Bald avancierte er zum zweiten Klarinettisten und vertrat immer öfter auch seinen Kollegen am ersten Pult, dessen Platz er schließlich auch einnahm.

Mühlfeld wurde zum „Kammervirtuosen“ ernannt und 1890 zum Musikdirektor. Es begann eine rege solistische Tätigkeit. In diese Zeit fällt auch die persönliche Bekanntschaft und Freundschaft mit Johannes Brahms, der dem Orchester seit Jahren treu verbunden war.

Nach dem Klarinettentrio und -Quintett schrieb er seinem Freund 1894 in Ischl schließlich auch die beiden Klarinettensonaten auf den Leib. In gemeinsamen Konzerten begleitete er Mühlfeld fortan auch am Klavier.

„Quasi dasselbe, mit anderen Worten“

Was Umberto Eco in seinem Buch über das Übersetzen und Übertragen so kurz und knapp auf den Punkt bringt, lässt sich auch über die beiden Klarinettensonaten sagen. Denn unser Musikstück der Woche mit Tabea Zimmermann ist die Version für Bratsche und Klavier, die Brahms selbst herausgegeben hat.

Für die Frankfurter Aufführung des Jahres 1894 hatte er auch den Geiger Joseph Joachim eingeladen. Für den Fall, dass sein Klarinettist Mühlfeld verhindert sein sollte, hatte er vorsorglich auch eine Bratschenstimme vorbereitet und mitgebracht. Zwar kam sie bei dieser Gelegenheit nicht zum Einsatz – Mühlfeld spielte –, Brahms sandte sie aber später ebenso wie die Klarinettenstimme an seinen Verleger Fritz Simrock. Die Version für Bratsche existiert also spätestens seit den Monaten der ersten Aufführungen.