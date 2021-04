Die Geigerin Franziska Pietsch ist auf ihrem Weg direkt beeinflusst durch die deutsch-deutsche Geschichte: in den 70er-Jahren startet sie in Ostberlin eine staatlich geförderte Bilderbuchkarriere. Als sich ihr Vater in den Westen absetzt, scheint alles vorbei. Wenige Jahre später geht Franziska Pietsch mit 16 Jahren ebenfalls in den Westen und erobert sich hier ihren Platz, als Solistin vor allem mit den Violinkonzerten von Bartók, Prokofjew und Schostakowitsch. mehr...