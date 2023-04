Das Ensemble Reflektor spielt Emilie Mayers Sinfonie Nr. 2 e-Moll

Das Ensemble Reflektor ist ein relativ neues Orchester in der Klassikszene. 2015 gründete sich das 40köpfige Ensemble aus jungen Musikern, die gerade noch studieren oder kürzlich ihr Studium abgeschlossen haben. Und so strotzt das Ensemble natürlich nur so vor jungen wilden Musikern. Mit unheimlich viel Energie und Leidenschaft für die Musik. Sie haben ein klares Ziel: Gleichaltrige und ein klassikfernes Publikum zu begeistern. In diesem Jahr hat das Ensemble sein Debütalbum veröffentlicht. Gewaltakt heißt es. Keine leichte Kost – aber spannend. Das Album zeigt anhand aus gewählten Werken von Beethoven, Rameau und dem estnischen Komponisten Erkki-Sven Tüür, wie viel Leid, Schmerz und Gewalt in Musik stecken kann. Catharin Reinmuth hat sich das Debütalbum angehört.