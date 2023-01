Claire Huangci spielt Liszts Transkription der „Tannhäuser“-Ouvertüre

Von der Ordnung im Himmel und den Aufgaben der Engel. Engel gibt es und sie klingen. Seit frühchristlicher Zeit werden diese Wesen mit Musik in Verbindung gebracht, wir finden sie in den verschiedenen Kulturen, Religionen und Mythologien. Sie begleiten uns Menschen zu allen Zeiten, schweben durch die verschiedenen Epochen und Jahrhunderte. Wir treffen sie in Texten, in Träumen, in der Musik und sie berühren uns, in schwierigen Zeiten und dunklen Tagen sowie zu Beginn eines neuen Jahres.