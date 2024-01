Vollendet unvollendet

per Mail teilen

Franz Schubert: Sinfonie h-moll D 759, "Die Unvollendete"



Geheimnisse und Legenden umranken Schuberts "Unvollendete". Nicht einmal in der Zählung ist man sich einig: Manche zählen sie als Schuberts Siebte, andere als Nr. 8. Michael Sanderling dirigiert das RSO Stuttgart in unserem Konzertmitschnitt vom 16.09.2012 aus der Stuttgarter Liederhalle.

"Die Rätselhafte" wäre ein ebenso passender Beiname für diese Sinfonie wie ihr etablierter Name "Die Unvollendete". Schubert hat nur zwei Sätze davon ausgearbeitet und sie 1822 außerordentlich sorgfältig in Partitur geschrieben. Das Manuskript endet mit einem Bruchstück des dritten Satzes, das 9 Takte umfasst. Erst 1968 (!) fand man im Archiv des Wiener Männergesangvereins die nächste Seite der Partitur: die Takte 10-20. Wer hat diese Seite abgetrennt? Und warum? Und – die viel wesentlichere Frage -: Was hat Schubert davon abgehalten, diesen Torso zu vervollständigen?

Schubert!

Man weiß nicht genau, wann und wie die Noten in die Hände von Schuberts Musikerfreunden Anselm und Joseph Hüttenbrenner gerieten. Sie hüteten die Partitur wie einen Schatz. Erst 1865, fast 40 Jahre nach Schuberts Tod, ließen sie die Uraufführung der ‚Unvollendeten’ zu – eine Sensation für die Musikwelt! Kritikerpapst Eduard Hanslick schrieb begeistert: „Wenn nach den paar einleitenden Tacten Clarinetten und Oboe einstimmig ihren süßen Gesang über dem ruhigen Gemurmel der Geigen anstimmen, da kennt auch jedes Kind den Componisten, und der halbunterdrückte Ausruf ‚Schubert!’ summt flüsternd durch den Saal. Er ist noch kaum eingetreten, aber es ist, als kennte man ihn am Tritt, an seiner Art, die Thürklinke zu öffnen.“

Die Tür bleibt offen

Dass Schubert in dieser Sinfonie die Türklinke nicht wieder schloss, hat man bei der Uraufführung mit einem ‚Ersatz-Finale’ aus seiner dritten Sinfonie kaschiert. Mehrere Komponisten haben versucht, den dritten Satz weiterzuschreiben, und es gibt viele Mutmaßungen, wie ein möglicher vierter Satz beschaffen sein könnte. Aber letztlich bleibt uns nichts anderes übrig, als in der großartigen Musik der ‚Unvollendeten’ das Vollendete zu sehen.

RSO Stuttgart

Seit seiner Gründung 1945 hat das Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR eine beeindruckende Entwicklung und einen enormen künstlerischen Aufschwung vollzogen. Heute ist das Orchester einer der bedeutendsten musikalischen Botschafter des Landes. Pro Saison spielt das RSO rund 80 Konzerte in Stuttgart und im Sendegebiet des Südwestrundfunks; es gastiert in nationalen und internationalen Musikzentren und bei internationalen Festspielen, darunter seit über 50 Jahren bei den Schwetzinger SWR Festspielen. Ergänzt wird die Konzerttätigkeit durch zahlreiche Studioproduktionen für Radio und Fernsehen des SWR sowie für den Tonträgermarkt, vor allem für das SWR-eigene Label SWRmusic.

Das RSO Stuttgart pflegt einerseits das klassisch-romantische Repertoire der sinfonischen Tradition in exemplarischen Interpretationen, andererseits setzt es sich mit Nachdruck für zeitgenössische Musik und selten gespielte Werke und Komponisten ein. Seit seiner Gründung hat das RSO Stuttgart weit über 500 Werke uraufgeführt. Viele bedeutende Komponisten, darunter Strawinsky, Hindemith, Boulez, Henze, Penderecki, Lachenmann, Kagel, Ruzicka und Pintscher, haben ihre eigenen Werke für Konzerte des RSO Stuttgart einstudiert. In der Konzertreihe attacca – Geistesgegenwart.Musik finden junge Komponisten der Avantgarde ein Podium, um ihre musikalischen Klangvorstellungen und Experimente zu realisieren.

Prägende Dirigentenpersönlichkeiten waren - neben zahlreichen renommierten Gastdirigenten - Sergiu Celibidache, Gianluigi Gelmetti, Sir Neville Marriner und Sir Roger Norrington als Chefdirigenten. Ab 2011 stand Stéphane Denève als Chefdirigent an der Spitze des Orchesters, das 2016 mit dem SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg zum SWR Symphonieorchester fusioniert wurde.