Geschäft ist Geschäft

Peter Tschaikowsky: Valse sentimentale f-Moll



Er liefere nur solche Werke ab, die er aus eigenem Antrieb komponiere, schrieb Tschaikowsky trotzig seinem Verleger. Der war anderer Meinung und patzte zurück, dass er nach sechs Monaten Warten endlich prall gefüllte Notenblätter sehen wolle! Tschaikowsky, der wie immer in Geldnot steckte, blieb nichts anderes übrig, als sich an die Arbeit zu machen. So entstanden die sechs Stücke für Klavier op. 51. Die Cellistin Harriet Krijgh und Kamilla Isanbaeva haben die Nummer sechs, den Valse sentimentale, bei den Schwetzinger SWR Festspielen auf die Bühne gebracht. Die Aufnahme stammt von 6. Juni 2013.

Wirtschaftlichkeit vor Kunst

In den ersten Monaten des neuen Jahres, es war Winter 1882, hatte ein Verleger aus St. Petersburg dem russischen Komponisten Peter Tschaikowsky die Anfrage zukommen lassen, ob dieser nicht ein paar Klavierstücke für ihn schreiben könne. Sie sollen kurzweilig und für den Laien gut spielbar sein, schrieb er, denn er wolle sie seiner Musikzeitschrift „Nouvelliste“ beilegen. Tschaikowsky, für den dieser Job ein Leichtes gewesen wäre und der das vielversprechende Honorar dringend gebrauchen konnte, gefiel das Angebot. Bereits einige Jahre zuvor hatte der gleiche Verleger seinen Monatszyklus „Die Jahreszeiten“ veröffentlicht. Doch Tschaikowskys eigener Verleger, Jurgenson, zerschlug das Angebot. Denn er behielt sich die Exklusivrechte für jedes Werk ein, das der Komponist aufs Papier brachte.

Jurgenson war ein pfiffiger Geschäftsmann. Ihm wurde klar, dass sich aus rein wirtschaftlicher Sicht kleine Stücke viel besser unter das Volk bringen ließen als große! Deshalb verpflichtete er Tschaikowsky die beauftragten sechs kleinen Stücke für ihn selbst zu schreiben. Tschaikowsky blieb nichts anderes übrig als widerwillig zuzustimmen, auch wenn er aus Trotz erst einmal keinen einzigen Takt komponierte. Ob es tatsächlich nur Trotz war oder vielmehr daran lag, dass ihn die nicht vorangehende Arbeit an seiner geplanten Oper „Mazepa“ frustrierte, ist nicht klar. Sicher ist nur, dass 1882 keines von Tschaikowskys glücklichsten Jahren war. Geplagt von einer inneren Unruhe, dem Gefühl von Halt- und Orientierungslosigkeit, zog er wie ein Nomade durchs Land und hatte jegliches Vertrauen in sich und seine Kunst verloren.

Zum Glück gezwungen

Erst ein halbes Jahr später, indem Tschaikowsky immer noch nichts geschrieben hatte, riss Jurgenson der Geduldsfaden und verpflichtete den Komponisten zur Arbeit. Innerhalb eines Monats, in einer kleinen Hütte, unweit der Stadt Kamenka entfernt (in heutigen Ukraine), schrieb Tschaikowsky die geforderten sechs Salonstücke – drei Walzen, eine Romanze, ein Menuett und eine Polka. Das bekannteste unter ihnen wurde die Nummer Sechs, der Valse sentimentale, ein intimer, sensibler und hoch melancholischer Tanz.

Harriet Krijgh (Violoncello)

Harriet Krijgh ist eine der aufregendsten und vielversprechendsten jungen Cellistinnen unserer Zeit. Sie besitzt eine „künstlerische Präsenz, die wirklich nur sehr selten zu beobachten ist“, schreibt die Presse. „Harriet Krijgh verschmilzt regelrecht mit ihrem Violoncello“ – natürlich, ausdrucksstark und innig zugleich.

1991 in den Niederlanden geboren, erhielt Harriet Krijgh mit fünf Jahren ihren ersten Cello Unterricht. 2000 wurde sie Jungstudentin an der Hochschule für Musik Utrecht und ging 2004 nach Wien, um an der Konservatorium Wien Privatuniversität Cello zu studieren. Seit September 2013 ist Harriet als „Junge Solistin“ an der renommierten Kronberg Academy. Ihre künstlerische Ausbildung in Wien setzt sie parallel dazu fort. Harriet Krijgh hat bereits in renommierten europäischen Konzerthäusern in Wien, Rotterdam und Amsterdam gespielt und war bei zahlreichen Festivals, wie den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern zu Gast, wo sie 2013 mit dem WEMAG Solistenpreis ausgezeichnet wurde. Sie ist Preisträgerin zahlreicher Wettbewerbe und hat bereits drei CDs veröffentlicht. Auf Burg Feistritz in Österreich hat die Cellistin ein eigenes Festival „Harriet & Friends“ initiiert, bei dem sie alljährlich im Juni mit befreundeten Musikern aus aller Welt Kammermusik spielt.

Kamilla Isanbaeva (Klavier)

Kamilla Isanbaeva wurde in Usbekistan geboren. Bereits mit fünf Jahren ging sie an das Konservatorium der usbekischen Hauptstadt Taschkent, wo sie nicht nur Klavier- sondern auch Orgel- und Violinunterricht erhielt. Mit zehn Jahren wechselte sie für ein Jahr nach Moskau, bevor es in die Niederlande ging, um wie ihre Duo-Partnerin Harriet Krijgh Mitglied der Klasse junger Talente in Utrecht zu werden. Seit ihrer Kindheit hat Isanbaeva an zahlreichen internationalen Musikwettbewerben teilgenommen und verschiedene Preise gewonnen. Neben Recitals in den Niederlanden ist sie bei zahlreichen internationalen Musikfestivals zu Gast. Mit Krijgh spielte die Pianistin die von der Kritik hoch gelobte CD "The French Album" mit Musik von Franck, Debussy, Fauré und Offenbach ein, die im März 2012 erschienen ist. Isanbaeva lebt heute in London.