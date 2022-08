Klingender Gipfel

Johannes Brahms: Sonate für Violine und Klavier Nr. 3 d-Moll, op. 108



Aus den Sommerferien am Thuner See kehrte Johannes Brahms mit besonderen Andenken an das wuchtige Alpenpanorama zurück: Mit neuen Kompositionen nämlich. 1886 begann er hier seine 3. Violinsonate. Dass er dann - zurück in Wien - diese Sonate seinem Freund Hans von Bülow widmete, schlägt sich auch im Werk nieder: Das Klavier spielt fast in der gesamten Sonate eine tragende Rolle. Beim Festival "Heidelberger Frühling" spielte der junge israelische Geiger Itamar Zorman die Violinsonate Nr. 3 von Johannes Brahms gemeinsam mit seinem Klavierbegleiter Julien Quentin am 14.04.2013 in der Alten Aula der Heidelberger Universität.

Johannes Brahms: Sonate für Violine und Klavier Nr. 3 d-Moll, op. 108 Allegro, Adagio, Un poco presto e con sentimento, Presto agitato

Gefürchteter Parforceritt

Mit seiner letzten Violinsonate d-Moll op. 108 hat Johannes Brahms den Geigern und Pianisten gleichermaßen ein Vermächtnis hinterlassen, das am Ende des 19. Jahrhunderts nochmals alle Kräfte der Kammermusik bündelt und in einem furiosen Finalsatz ins Symphonische steigert. Rein äußerlich kehrt Brahms zur traditionellen Viersätzigkeit zurück – nach den beiden dreisätzigen Vorgängersonaten op. 78 und op. 100. Sein Umgang mit der Sonatensatzform im ersten Satz aber widerspricht jeder Konvention. Ungewöhnlich bei Brahms ist ferner die Tempovorschrift des Finalsatzes: "Presto agigato" sowie sein Umfang: er überragt den ebenfalls groß angelegten Kopfsatz noch um 70 Takte. Und obwohl Brahms ein versierter Pianist war, flog er bei einer Aufführung des Stücks zusammen mit dem Geiger Joseph Joachim im Finale von op. 108 an einer Stelle selbst hinaus. "Sie kamen auch an der Synkopen-Stelle im letzten Satz richtig auseinander und fanden sich erst wieder bei der Fermate. Schön war's nicht", bemängelte der Brahms-Freund Alwin von Beckerath darüber. Die Stelle ist bis heute gefürchtet.

Itamar Zorman (Violine)

Itamar Zorman wurde in Tel-Aviv in eine Familie von Musikern hineingeboren, begann seine musikalische Ausbildung an der Jerusalem Academy of Music und machte 2009 seinen Master an der Juilliard School. Von der Presse wird er als ein “Virtuose der Emotionen” gefeiert. So gewann er jüngst u.a. den Internationalen Tschaikowsky Wettbewerb in Russland und im April 2012 den Juilliard Berg Konzert Wettbewerb.

Als Kammermusiker hat Itamar Zorman in berühmten Konzertsälen wie dem Lincoln Center, der Carnegie Hall und dem Kennedy Center in Washington gespielt. Er ist Gründungsmitglied des »Israeli Chamber Project«, mit dem er in den letzten vier Spielzeiten auf Tour in Israel und Nordamerika war. Unterstützt wird Itamar Zorman von der America-Israel Cultural Foundation und der Ilona Feher Stiftung. Er spielt auf einer Pietro Guarneri Violine von 1737 aus der privaten Sammlung von Yehuda Zisapel.

Julien Quentin (Klavier)

Der französische Pianist Julien Quentin studierte zunächst am Genfer Konservatorium, beendete seine Ausbildung 2002 an der Indiana University und graduierte anschließend an der New Yorker Juilliard School. Er debütierte erfolgreich mit Recitals im Salle Cortot in Paris, in der Conservatoire Hall Genf und im Bargemusic in New York. In den vergangenen fünf Jahren gab Quentin regelmäßig Konzerte in den USA und Europa. Außerdem führten ihn Tourneen nach Japan, Australien und in den Mittleren Osten. Julien Quentin ist ein leidenschaftlicher Kammermusiker, der mit Kollegen wie Nicola Benedetti, David Aron Carpenter, David Garrett und Ilya Gringolts zusammenarbeitet. Gemeinsam mit dem Komponisten Justin Messina und dem Pianisten Francesco Schlimé realisierte er Projekte, die von Improvisation bis zu Elektronischer Musik reichen. Als Cembalist konzertierte Quentin u.a. mit Sarah Chang und dem Verbier Festival Chamber Orchestra.