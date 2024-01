Stampfen, Springen, Flirten

Béla Bartók: Rumänische Volkstänze Sz 56, bearbeitet für Klaviertrio



Diese Melodien hat Bartók direkt von rumänischen Musikanten abgelauscht: bei Dorffesten, auf dem Feld, im Kuhstall und in Gasthöfen. Ursprünglich sind die Tänze für Klavier, das Trio Chausson hat sie für seine eigene Klaviertrio-Besetzung bearbeitet. Unser Mitschnitt stammt aus einem Bruchsaler Schlosskonzert des SWR vom 9.10.2011.

Nr. 1: Der Tanz mit dem Stabe. Allegro moderato

Nr. 2: Brâul. Allegro

Nr. 3: Der Stampfer. Andante

Nr. 4: Tanz aus Butschum. Moderato

Nr. 5: Rumänische Polka. Allegro

Nr. 6: Schnell-Tanz. Allegro –Più allegro

Anfang des 20. Jahrhunderts hörte Béla Bartók einem Dienstmädchen aus Siebenbürgen beim Singen zu und war so begeistert von dieser Musik, dass er beschloss, die Melodien zu sammeln, zu notieren und sich wissenschaftlich damit zu beschäftigen. Gemeinsam mit seinem Komponistenkollegen Zoltán Kodály zog er mit einem Phonographen durch die Lande und betrieb musikalische Feldforschung. Ihre Sammlung umfasst zehntausende von Stücken: Strophische und nichtstrophische Lieder, Wiegenlieder, Klatschlieder, Haarwaschlieder, Tiersprüche, Nachahmungen von Glocken, Mühlen, Fuhrwerksgerassel, Brauchtumslieder für jede Gelegenheit, Totenklagen, Kummerlieder sowie eine Fülle von Instrumentalmusik. Die Auseinandersetzung mit dieser Musik hat Bartóks Kompositionsweise entscheidend geprägt: Die Vielfalt und Komplexität ihrer Rhythmen, die Buntheit ihrer Melodien, der große harmonische Reichtum, der weit über die Grenzen eines Dur-Moll-Tonsystems hinausreicht.

Musikalische Feldforschung in Rumänien

Im Sommer 1909 – Bartók hatte schon viele hundert ungarische und slowakische Melodien gesammelt – entdeckte er in Siebenbürgen die Musiktradition Rumäniens, in der das ursprüngliche Musizieren noch sehr lebendig war. Die wilden, zuweilen ekstatischen Rhythmen und die improvisatorischen Variationstechniken dieser Musik regten ihn zu mehreren eigenen Kompositionen an: unter anderem zu den "Rumänischen Volkstänzen". Ursprünglich für Klavier, bearbeitete er die Tänze 1917 - zwei Jahre nach ihrer Entstehung - für Orchester. Alle Volkstänze basieren direkt auf Tanzmelodien. Bartók hat dazu eine Art wissenschaftlichen Kommentar verfasst, in dem er genau erläutert, wer ihm die jeweilige Weise wo vorspielte und wie die Tänze choreographiert waren: Den "Tanz mit dem Stabe" zum Beispiel hörte Bartók von zwei Zigeunern. Einer davon spielte eine 'normale' Geige, der andere ein Instrument mit drei Saiten, dessen flach gewölbter Steg eine Begleitung aus Dreiton-Akkorden ermöglichte. Ein junger Bursche tanzt allein zu dieser Musik, mit komplizierten Schritten und zuletzt mit einem solchen Sprung, dass er der niedrigen Zimmerdecke einen Fußtritt verpassen kann. Der letzte Tanz des Zyklus ist ein temperamentvoller Gruppentanz, in dem die Männer ausgiebig flirten und die Frauen so tun, als ob sie von alledem nichts bemerkten.

Trio Chausson

"Rising stars" – "aufgehende Sterne": Wer bei dieser Konzertreihe auftreten darf, kann sich glücklich schätzen, denn er wird sich spielend die Bühnen der wichtigen Konzerthäuser erobern. Das junge französische Trio Chausson hat im Rahmen dieses Programms in der New Yorker Carnegie Hall und auf Konzertbühnen in ganz Europa gastiert.

Die drei Musiker - Philippe Talec (Violine), Antoine Landowski (Violoncello), Boris de Larochelambert (Klavier) - haben am Pariser Konservatorium studiert und wurden dort in den Fächern Klaviertrio und Kammermusik (in der Klasse von Pierre-Laurent Aimard) mit ersten Preisen ausgezeichnet. 2005 gewann das Trio den Internationalen Kammermusikwettbewerb Joseph Joachim in Weimar, 2004 wurde es beim Joseph Haydn Wettbewerb Wien mit dem Preis für die beste Interpretation zeitgenössischer Musik ausgezeichnet.

Das Trio Chausson ist ständiger Teilnehmer der European Chamber Music Academy (ECMA) und arbeitet mit bedeutenden Kammermusikern wie Hatto Beyerle, Anner Bylsma, Gérard Wyss, Eckart Heiligers, Shmuel Ashkenazy, Rainer Kussmaul und Johannes Meissl zusammen. In Anerkennung seiner brillanten Leistungen wählte die Association Française d’Action Artistique das Trio Chausson 2005 im Rahmen des Programms „Declic“ für eine Aufnahme bei Radio France sowie für Konzerttourneen im Ausland aus. Beim Label Mirare Records sind mittlerweile vier CDs erschienen, mit Klaviertrios von Chausson, Ravel, Schubert, Chopin und Liszt, Chaminade und Debussy.