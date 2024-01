Dankend erhalten

Wie reagieren Sie, wenn Ihnen jemand etwas Wunderschönes geschenkt hat? Mit Freude und Dank? Mit ein paar herzlichen Worten? Mit einem Gegengeschenk gar? Mit etwas Selbstgemachtem?



Als Robert Schumann seinem gleichaltrigen Kollegen Frédéric Chopin 1838 seinen Klavierzyklus "Kreisleriana" widmete, fühlte der sich reichbeschenkt und bedankte sich mit einem selbstgemachtem Gegengeschenk der besonderen Art: der Zueignung seiner neuen Klavier-Ballade Nr. 2 an Schumann. Die Komponisten - beide noch keine 30 Jahre alt - waren jeweils auch virtuose Pianisten, was sich in den Werken ablesen lässt. Boris Giltburg spielte Chopins Ballade Nr. 2 F-Dur op. 38 in der SWR-Konzertreihe "Internationale Pianisten Mainz" am 28.01.2011.

Widmung mit Folgen

Es ist nicht nur die Widmung, mit der Chopin den Kollegen Schumann ehrte. Es ist auch das Werk selbst. Jenes schlichte, pastorale Thema, das zu Beginn und im Schlussteil erklingt, das könnte fast vom Widmungsträger selbst stammen. Es nimmt jedenfalls eine Schumannsche Attitüde an und steht im völligen Kontrast zum stürmischen, in Moll stehenden Mittelteil.

Chopin hatte mit der Komposition seiner zweiten Ballade bereits 1836 begonnen. Er lebte zu dieser Zeit bei George Sand in Nohant, reiste auch mit ihr aus gesundheitlichen Gründen nach Mallorca und kam schwerkrank schließlich zurück. 1838 stellte er die Ballade schließlich fertig, sie sollte die zweite von insgesamt vier Balladen sein.

Chopin habe ihm erzählt, so berichtet Schumann, "daß er zu seinen Balladen durch Gedichte von Mickiewicz angeregt worden sei". In der Tat gehen die ersten beiden Balladen auf Balladen des polnischen Dichters Adam Mickiewicz zurück. Das erzählende Moment, die Erinnerung an die polnische Literatur seiner Heimat pflegte der Exilpole Mickiewicz in einem Salon in Paris, den auch Chopin gerne besucht. Das Heimweh verband die beiden, und die Freude an den Heldenliedern und Sagen Polens. Für die zweite Ballade wählte sich Chopin das dramatische Gedicht "Der Switez" als Inspirationsquelle. Es handelt von Mädchen einer versunkenen Stadt, die in Wasserblumen verwandelt worden waren. So hofften sie, den einfallenden russischen Horden zu entgehen. Schwankend und ganz schlicht, fast wie ein Lied lässt Chopin seine Ballade beginnen, was tonmalerisch fast die Wasserlilien nachzeichnet, die leise vom Wind bewegt werden. "Presto con Fuoco" ist der Mittelteil der Ballade überschrieben und lässt mit Tonkaskaden in großer Dramatik die Horden aus Moskau einfallen. Von der wunderbaren Errettung der Jungfrauen scheint der Schlussteil des beliebten Virtuosenstücks zu erzählen, der zwar mit der 'Schumannschen' Anfangsmelodie beginnt, diesmal allerdings in a-Moll, der Tonart des stürmischen Teiles, und nicht in F-Dur endet.

"... einer der aufregendsten jungen Pianisten unserer Zeit." BBC Music Magazine über Boris Biltburg

Boris Giltburg, Klavier

Der junge israelische Pianist Boris Giltburg hat es in den letzten Jahren geschafft, weltweit und kontinuierlich die Aufmerksamkeit eines immer weiter wachsenden Publikums auf sich zu ziehen, da er wie wenige andere der jungen Pianisten-Generation über das Maß an Musikalität, Persönlichkeit und Durchdringung der Musik verfügt, das ihn von der bloßen technischen Perfektion abhebt. Boris Giltburg wurde 1984 in Moskau geboren. Mit fünf Jahren erhielt er ersten Klavierunterricht bei seiner Mutter. Von Kindheit an lebt er in Tel Aviv, wo er seitdem bei Arie Vardi studiert.



Boris Giltburg wurde bei internationalen Wettbewerben mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, namentlich in Santander, wo er 2002 für seine Interpretation von Bartóks drittem Klavierkonzert mit dem London Symphony Orchestra unter Rafael Frühbeck de Burgos den ersten Preis sowie den Premio de público Sony gewann. Beim Arthur Rubinstein Klavierwettbewerb 2011 in Tel Aviv belegte er den zweiten Platz und erhielt den Sonderpreis für die beste Interpretation eines klassischen Konzerts mit Beethovens zweitem Klavierkonzert.

Der "American Record Guide" bescheinigte Giltburg 2007: "… ruhige und überzeugte Aufmerksamkeit hat er für die Musik parat. Die Ergebnisse sind etwas Besonderes. Giltburg spielt wie der junge Richter." Erst 28 Jahre alt, kann Boris Giltburg auf Konzerte auf den wichtigsten Bühnen Europas, wie zum Beispiel dem Wiener Konzerthaus, dem Herkulessaal in München und Teatro San Carlo in Neapel zurückblicken. Zudem konzertierte er auf Festivals wie dem Cheltenham Festival, Duszniki Chopin Festival, Piano aux Jacobins Festival in Toulouse und mehrfach in Spanien. Er spielte in New York und mit Orchestern wie dem BBC Scottish Symphony, den Stuttgarter Philharmonikern sowie der Wiener Kammerphilharmonie.