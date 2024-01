Aus dem "Traumreich der Poesie"

Frédéric Chopin: Klavierballade Nr. 1 g-Moll op. 23



Die Klavierballade g-Moll ist garantiert auf jeder Chopin-Sampler-CD - aber vielleicht nicht so leidenschaftlich gespielt wie in unserer Aufnahme mit dem Pianisten Boris Giltburg; ein Live-Mitschnitt aus der SWR-Reihe "Internationale Pianisten in Mainz" vom Januar 2011.

"Chopin ist von französischen Eltern in Polen geboren und hat einen Teil seiner Erziehung in Deutschland genossen. Diese Einflüsse dreier Nationalitäten machen seine Persönlichkeit zu einer höchst merkwürdigen Erscheinung", schrieb Heinrich Heine, "er hat sich nämlich das Beste angeeignet, wodurch sich die drei Völker auszeichnen: Polen gab ihm seinen chevaleresken Sinn und seinen geschichtlichen Schmerz, Frankreich gab ihm seine leichte Anmut, seine Grazie, Deutschland gab ihm romantischen Tiefsinn. Die Natur aber gab ihm eine zierliche, schlanke, etwas schmächtige Gestalt, das edelste Herz und das Genie ... Er ist alsdann weder Pole noch Franzose noch Deutscher, er verrät einen weit höheren Ursprung, man merkt alsdann, er stammt aus dem Lande Mozarts, Raffaels, Goethes, sein wahres Vaterland ist das Traumreich der Poesie." (Heine hat hier zwar wie immer brillant formuliert, diesmal aber schlecht recherchiert: Nur Chopins Vater war Franzose, seine Mutter war Polin. Seine wichtigsten Lehrer waren zwar von der deutschen Musiktradition geprägt, aber dennoch genoss Chopin seine musikalische Ausbildung in Warschau, später dann in Wien. Immerhin: das mit dem "Traumreich der Poesie" stimmt.)

Epik, Lyrik, Drama - alles in Tönen

Chopin ist der erste Komponist, der instrumentale Balladen geschrieben hat. Die erste davon – in g-Moll op. 23 – komponierte er 1835, im Pariser Exil. Ob die Musik von den literarischen Balladen des polnischen Dichters Adam Mickiewicz inspiriert ist, wissen wir nicht. Robert Schumann erwähnt diese Verbindung in einer Rezension, Chopin hat darüber geschwiegen; in auffälligem Gegensatz zu anderen Komponisten der Zeit stand er der Programm-Musik generell gleichgültig bis abgeneigt gegenüber.

Die literarische Gattung der Ballade vereinigt – so hat es Goethe beschrieben – "alle drei Grundarten der Poesie": das Epische, das Lyrische und das Dramatische. Diese Elemente stecken auch in Chopins Balladen. Sie beginnen im epischen Plauderton, entfalten dann liedhafte, lyrische Elemente und steigern sich zu virtuosen dramatischen Höhepunkten. Immer wieder wechseln die Stimmungen, Bewegungen und Seelenzustände, die die Musik widerspiegelt – mal abrupt, mal allmählich. So wandelt sich in der g-Moll-Ballade blitzschnell der Gestus vom Wehmütig-Schlichten zum Zerstörerischen, Verzweifelten. "Eine seiner wildesten, eigenthümlichsten Kompositionen", urteilte Robert Schumann – und heute eine seiner bekanntesten.

Boris Giltburg

"Richter und Rubinstein sind seine pianistischen Götter, und sein Spiel wurde zurecht verglichen mit dem ihren. Mit seinem schwerelosen, kristallinen Klang wurde die Reinheit von Liszt’s Poesie und der Reichtum seiner pianistischen Effekte hörbar. Ätherischer kann man Liszt nicht spielen – es war atemberaubend", schrieb die englische Zeitung "The Independent" über Boris Giltburgs Debüt bei den BBC Proms.

1984 in Moskau geboren, erhielt Boris Giltburg als Fünfjähriger ersten Klavierunterricht von seiner Mutter. Noch in seiner Kindheit übersiedelte die Familie nach Israel, wo er seine Ausbildung bei Arie Vardi in Tel Aviv fortsetzte. Unter seinen zahlreichen Wettbewerbserfolgen sei vor allem der "Concurso Internacional de Piano Paloma O'Shea" in Santander hervorgehoben, den er 2002 als Bester durchlief und in dessen Rahmen ihm für seine Interpretation des Dritten Klavierkonzerts von Bartók auch der Publikumspreis verliehen wurde.

Giltburg hat mittlerweite hat er mit vielen anderen renommierten Orchestern und Dirigenten gearbeitet: darunter das London Symphony Orchestra, das Israel Philharmonic, das Philharmonia Orchestra London, das Deutschen Symphonie Orchester Berlin und das hr-Sinfonieorchesters in Frankfurt am Main. Neben seinen Auftritten als Solist mit Orchester gibt Boris Giltburg regelmäßig Soloabende bei den renommierten Festivals.

Zwei Solo-CDs mit russischem Repertoire hat Boris Giltburg bisher aufgenommen, zuletzt eine CD mit Klaviersonaten von Prokofjew, die im Herbst 2012 erscheint.