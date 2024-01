Oxford im Taschenformat

Joseph Haydn: Sinfonie Nr. 92 G-Dur "Oxford", bearbeitet für Bläser von Joseph Triebensee



Von wegen braver "Papa"! Haydn konnte ganz schön schlitzohrig sein, vor allem wenn's ums Geld ging. Seine Oxford-Sinfonie beweist es. In einer Aufnahme mit dem Amphion-Bläseroktett vom Februar 2010 aus Schloss Ettlingen ist sie unser Musikstück der Woche.

Attraktivität und Exklusivität müssen nicht Hand in Hand gehen, aber manchmal steigert das eine das andere. Joseph Haydn war in seinen späteren Jahren in der glücklichen Lage, von mehreren Auftraggebern umworben zu sein, die sich alle mit Werken aus seiner Feder schmücken wollten. Im Falle der Oxford-Sinfonie verführte ihn die große Nachfrage zu einem Fauxpas: Der Fürst von Oettingen-Wallerstein und der Comte d’Orly aus Paris baten ihn gleichzeitig um die Komposition mehrerer Sinfonien, die sie – natürlich exklusiv – vom der eigenen Hofkapelle bzw. vom Orchester einer Pariser Freimaurerloge aufführen lassen wollten. Haydn versorgte stillschweigend beide mit dem selben Werk (und spekulierte natürlich mit dem zweifachen Honorar): Er schickte die autographe Partitur nach Paris und von einem Kopisten angefertigte Stimmen an den Fürsten. Dieser wurde offenbar misstrauisch – in einem langen Schreiben rechtfertigte Haydn umständlich seine Gründe, warum er nur kopierte Stimmen geschickt habe: Wegen eines Augenleidens sei seine Partitur unleserlich geworden. Die erhaltene Pariser Partitur straft ihn Lügen, sie ist blitzsauber geschrieben.

Geschummelt, aber trotzdem promoviert

Kurioserweise sind weder von einer Aufführung in Wallerstein noch in Paris Zeugnisse überliefert; die erste nachweisbare Aufführung fand 1791 statt, als Haydn von der Universität Oxford zum Ehrendoktor gekürt wurde (daher der Beiname der Sinfonie). Da waren die Noten längst im Druck erschienen – übrigens bedeutete die Drucklegung für Haydn eine vorzügliche Einnahmequelle. Die Bearbeitung von Josef Triebensee entriss die Sinfonie endgültig der Exklusivität: Statt eines großen Sinfonieorchesters benötigte man jetzt nur noch ein Bläserensemble, um die Musik zum Klingen zu bringen.

Amphion Bläseroktett

Es geschieht eher selten, dass ein Bläserensemble in die internationale Kammermusikelite aufsteigt. Dem Amphion Bläseroktett ist es gelungen. Als Gewinner des selten vergebenen ersten Preises beim "Van Wassenaer Concours", einem Wettbewerb für Alte Musik, 1998 in Den Haag, sorgte das Ensemble schon kurz nach seiner Gründung für internationale Aufmerksamkeit. Es folgten Engagements zu Festivals und etablierten Konzertreihen in ganz Europa.

Als Absolventen der Schola Cantorum in Basel, dem Mekka für historische Aufführungspraxis, standen den Mitgliedern des Amphion Bläseroktetts auch die Türen zu den international renommierten Barockorchestern weit offen. Sie arbeiteten unter Dirigenten wie William Christie, John Eliot Gardiner, Gustav Leonhardt, Jordi Savall und anderen im Ensemble oder auch solistisch.

Das Repertoire des Ensembles reicht von den bekannten Originalkompositionen Mozarts und Beethovens über Wiederentdeckungen heute vergessener böhmischer und Wiener Meister bis hin zu typischen Bearbeitungen von Opern und Sinfonien des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts. Die Bläser des Amphion Oktetts spielen auf Instrumenten aus der Zeit um 1800 oder deren originalgetreuen Kopien.