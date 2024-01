Wie klingt Eifersucht?

Leoš Janáček: Streichquartett Nr. 1 "Kreutzersonate"



Die Wucht dieser Gefühle überwältigt: Zu den Klängen von Beethovens "Kreutzersonate" schildert Leo Tolstoi, in seiner gleichnamigen Novelle, ein starkes Eifersuchtsdrama, das Vorlage für Leoš Janáčeks Streichquartett wurde. Beim Festival "Heidelberger Frühling" spielte das junge britische Elias String Quartett bei seinem Konzert am 18.04.2012 Leoš Janáčeks Streichquartett Nr. 1 "Kreutzersonate" in der Alten Aula der Universität Heidelberg.

Leoš Janáček: Streichquartett Nr. 1 "Kreutzersonate" Adagio - con moto, Con moto, Con moto - Vivace – Andante, Con moto – (Adagio) – Più mosso

"Glühend in die Feder gefallen"

Das Schaffen Leoš Janáčeks ist in weiten Teilen eine Autobiographie in Tönen. Sein gesamtes Spätwerk wurde durch die erotische Anziehungskraft einer um 38 Jahre jüngeren Kamilla Stösslová inspiriert. Unter anderem sein zweites Streichquartett, das er "Intime Briefe" nannte, macht diese Liebe zum Thema. Auch dem ersten Streichquartett "Die Kreutzersonate" liegt ein biographisch motiviertes Programm zugrunde: es kreist um das Problem des Ehebruchs. Im Herbst 1923 komponierte Janáček binnen einer Woche dieses erste Streichquartett wie im Rausch. Janáček bezieht sich hier ausdrücklich auf die gleichnamige Novelle von Leo Tolstoi. Darin geht es um Eifersucht und einen vermeintlichen Ehebruch, der durch einen zwanghaft eifersüchtigen Ehemann halluziniert wird. Dieser tötet schließlich seine Frau, als diese gemeinsam mit dem Nebenbuhler Beethovens "Kreutzersonate" musiziert.

Ob Janáček die Geschichte in vier Sätzen nacherzählt oder das Drama nur als Vorlage für die erzeugten Stimmungen benutzte, bleibt im Dunkeln. "Note für Note" seien ihm "glühend in die Feder gefallen", berichtete der Komponist über den Arbeitsprozess. Die überlieferte Formenwelt des Streichquartetts hat in diesem expressiven Werk nichts mehr zu suchen. Janáček entwickelt aus einem kleinen, leitmotivischen Thema und dessen Ableitungen das ganze Werk, das sich im Laufe der vier Sätze zu einer ungeheuren Dichte steigert. "Con moto" lautet bezeichnenderweise eine Spielanweisung, mit der alle Sätze überschrieben sind. Das Werk gilt heute noch als eines der großen Streichquartette des 20. Jahrhunderts.

Elias String Quartet

Die Mitglieder des in England ansässigen Elias String Quartets stammen aus Frankreich, Schottland und Schweden und haben sich 1998 am Royal Northern College of Music in Manchester als Quartett zusammengefunden. Dort haben sie regelmäßig mit dem kürzlich verstorbenen Dr. Christopher Rowland zusammengearbeitet. Außerdem haben sie ein Jahr beim Alban Berg Quartett an der Kölner Musikhochschule studiert. Zu den weiteren Mentoren des Quartetts zählen Mitglieder der Amadeus, Endellion und Vermeer Quartette, Hugh Maguire, György Kurtág, Gábor Takács-Nagy, Henri Dutilleux, Paul Katz, Rainer Schmidt, Kim Kashkashian und Milan Skampa.

Im Jahr 2003 wurde das Elias String Quartet (damals noch unter dem Namen Johnston String Quartet) beim Internationalen Streichquartett-Wettbewerb in London mit dem zweiten Preis und dem Sidney Griller Preis ausgezeichnet, zwei Jahre später war es Finalist beim Borciani Wettbewerb.

Das Hauptaugenmerk des Quartetts liegt in der Saison 2012/2013 auf dem 2011 begonnen und 2015 vollendeten Beethoven-Zyklus, den die Musiker zusammen mit Unterstützung der Borletti-Buitoni-Stiftung, deren Preis sie 2010 erhalten haben, realisieren. Die Dokumentation ihrer Reise, sowie Erkenntnisse und Ergebnisse werden auf einer eigens dafür gestalteten Website veröffentlicht.

Das Elias String Quartet spielt in folgender Besetzung: Sara Bitlloch und Donald Grant, Violinen, Martin Saving, Viola sowie Marie Bitlloch, Violoncello.