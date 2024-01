Raketen für den Frieden

Georg Friedrich Händel: Feuerwerksmusik HWV 351 (Deutsche Händelsolisten)



Bei der Trompetengala erklang Händels Feuerwerksmusik zur Eröffnung der 36. Händelfestspiele Karlsruhe am 15.02.2013 im Konzerthaus Karlsruhe. Holger Speck dirigierte die Deutschen Händelsolisten.

Georg Friedrich Händel: Feuerwerksmusik, HWV 351. Suite für Orchester D-Dur Ouvertüre. Adagio, Allegro, Bourrée, La paix. Largo alla Siciliana, La Rejouissance. Allegro, Menuet I - II

Stau auf der London Bridge

Man sollte meinen, dass das Phänomen "Stau auf der Straße" eines sei, das erst nach der Erfindung des Automobils auftrat. Weit gefehlt. Es trat auf, nachdem 1749 in der Londoner Zeitung die Meldung erschien war, dass im Vergnügungspark Vauxhall neue "Musick, composed by Mr. Handel for the Royal Fireworks" zu hören sei. Da stiegen die Herrschaften der Stadt scharenweise in ihre Kutschen und verursachten auf der London Bridge ein solches Verkehrschaos, dass es nicht nur zum ersten Stau der Geschichte sondern auch zu allerhand Handgreiflichkeiten kam.

Denn wenn Händel ein neues Werk herausbrachte, dann stand London Kopf. 12 Tausend Londoner strömten in die Vauxhall Gardens, als die "Music für the Royal Fireworks" erstmals erklang. Zumal es sich in diesem Fall um ein besonderes handelte, dass den Frieden von Aix-La-Chapelle feiern sollte, der dasEnde des Österreichischen Erbfolgekrieges 1748 besiegelte. Zunächst war König Georg II. ‚not amused‘ bei der Vorstellung, dass dieser Friede mit Musik gefeiert werden sollte. Schließlich aber lies er sich durch seinen Master General of the Ordnance umstimmen und stellt nur eine Bedingung: Händel sollte für eine Besetzung schreiben, die aus nichts anderem als Militärinstrumenten bestehe”. Für Händel indiskutabel. Der Komponist wollte unter keinen Umständen auf seine geliebten Fiddles verzichten. Aber der König behielt das letzte Wort. Händel schrieb die Feuerwerksmusik für sogenannte martial instruments in der Besetzung mit 24 Oboen, je 9 Hörnern und Trompeten, 12 Fagotten, Kontrafagott und drei paar Kesselpauken. Er tat das nicht ohne bald darauf eine Konzertfassung zu schreiben, in der die Streicher natürlich wieder eingesetzt wurden – und in der uns heute die Feuerwerksmusik vertraut ist.

In jedem Fall ist den Besuchern des Konzerts im Jahr 1749 wohl noch lange in Erinnerung geblieben. Händels Musik erklang just "before the Fireworks begins", wobei die Musiker unter dem Mittelbogen der prachtvollen Holzarchitektur des Chevalier Sevandoli aufgestellt waren. Die Musik sollte nach dem Wunsche des Königs im wahrsten Wortsinne der Startschuss für ein historisches Feuerwerk sein. Als dann die eigens aus Italien engagierten Pyrotechniker das Feuerwerk zündeten, mussten sich die Zuschauer vor der Überfülle der Raketen unter die Bäume des Green Parks retten. Kurz danach ging die prachtvolle, hölzerne Illuminations-Architektur, auf der die Musiker standen, in Flammen auf, dichter Nieselregen setzte ein – und beides zusammen bot am Folgetag der Londoner Presse genügend Stoff für detaillierte Sensationsberichte.

Deutsche Händelsolisten

1984 fand im Rahmen der Händel-Festspiele Karlsruhe die Gründung des Orchesters "Deutsche Händel-Solisten" statt. Mit diesen Deutschen Händel-Solisten verfügt Karlsruhe über ein eigenes Festspiel-Orchester, das mit seiner regelmäßigen, partnerschaftlichen Teilnahme an den Festspielen diese mit seinen originalen (nachgebauten) Instrumenten und seiner Virtuosität bereichert.

Holger Speck

Dirigent Holger Speck ist künstlerischer Leiter des von ihm gegründeten Kammerchores Vocalensemble Rastatt und des Barockorchester Les Favorites, mit denen er auch u.a. in der Aufführung von "Giove in Argo" während der Händelfestspiele Karlsruhe auf der Bühne steht. Er arbeitet mit Künstlern wie der Pianistin Anne Le Bozec, der Geigerin Veronika Skuplik, dem Trompeter Reinhold Friedrich oder Sängern wie Edita Gruberova, Ruth Ziesak und Kirsten Blaise zusammen. Zuletzt begeisterte er das Fachpublikum mit seiner Einspielung Brahms’scher weltlicher Chorwerke („Wach auf meins Herzens Schöne“ CARUS/SWR). Er dirigierte bereits im Festspielhaus Baden-Baden, bei den Schwetzinger SWR-Festspielen, dem Festival Rheinvokal des SWR und dem Festival "Les Dominicains". Nebenher ist er ein gefragter Gastdirigent und Leiter von Dirigier- und Interpretationsseminaren.