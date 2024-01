In der Ruhe liegt die Kraft ... für ein Klaviertrio

Zwei Klaviertrios hat Felix Mendelssohn Bartholdy geschrieben. Eines schöner als das andere. Um sein zweites Klaviertrio zu schreiben zog er sich 1845 völlig aus dem Musikleben zurück.



Das Trio con Brio Kopenhagen spielte beide Werke am 21.9.2008 im Kammermusiksaal des Bruchsaler Schlosses.

Hügelige Taunuslandschaft statt turbulentes Großstadtleben

"Sans Reise, sang Musikfest, sans everything" wollte Mendelssohn sein, als er 1845 an seinem zweiten Klaviertrio komponierte. Schlicht und einfach seine Ruhe haben wollte er, und zwar vor einer Einladung nach New York, vor einer Fahrt nach Leipzig, wo immerhin sein Violinkonzert uraufgeführt wurde, und vor allen anderen Verpflichtungen. Es drängte ihn, zu komponieren, und es zog ihn dazu Anfang nach Bad Soden, einem Städtchen im Taunus vor den Toren Frankfurts. Hier, in der Heimat seiner Frau Cecile, verbrachte er seine Ferien und genoss private Ruhe. "Ohne Frack, ohne Klavier, ohne Visiten-Karten, ohne Wagen und Pferde, aber auf Eseln, mit Feldblumen, mit Notenpapier und Zeichenbuch, mit Cecile und den Kindern, doppelt wohl", beschrieb er diese wohlig-heitere Atmosphäre. Sie war der Hintergrund, vor dem Mendelssohn unter anderem sein zweites Klaviertrio komponierte.

Nicht einfach hatte es dieses zweite Klaviertrio vor der ungeheuren Popularität des ersten, das sechs Jahr zuvor entstanden war. Kompositionstechnisch ist es zweifellos das anspruchsvollere, ja komplexere der beiden, ein Eindruck, der vor allem in den beiden Ecksätzen zu Tage tritt. Anspruchsvoll und komplex ist vor allem auch der Klavierpart dieses Louis Spohr gewidmeten Werkes. Mendelssohn war sich dessen bewusst und warnte seine Schwester Fanny schon mal vor: "Das Trio ist ein bisschen eklig zu spielen." Gleichzeitig ist es aber auch sehr temperamentvoll; der Kopfsatz ist nicht ohne Grund mit "Allegro energico e con fuoco" überschrieben. So energisch und mit all seiner Kontrapunktik auch komplex dieser erste Satz, so idyllisch ist der zweite. Grandios und im Klavier besonders "eklig" ist das Scherzo in g-moll mit dem graziösen Trio in G-Dur. Aber all diese drei Sätze scheinen nur die Vorbereitung für das Finale, der gleich mit drei Themen aufwartet, wovon das dritte besonders prägnant nämlich der Choral "Vor deinen Thron tret ich hiermit" ist. Das Strahlende C-Dur zum Schluss klingt wie ein jubelndes Ausrufezeichen.

Trio con Brio Copenhagen

1999 an der Wiener Musikhochschule gegründet, entwickelte sich die Karriere des Trio con Brio Copenhagen rasant und machte die koreanischen Schwestern Soo-Jing Hong, Violine, und Soo-Kyung Hong, Violoncello, und den dänischen Pianisten Jens Elvekjaer rasch international bekannt. Bereits 2002 gewannen sie den international hoch angesehenen Musikwettbewerb der ARD in München und den Dänischen Rundfunkwettbewerb, weitere hochrangige Preise folgten. Heute ist das Trio con Brio eines der führenden Klaviertrios der jüngeren Generation.

Ihren Erfolg verdanken die drei Musiker vor allem ihren Lehrern an den Musikhochschulen in Wien und in Köln. Dort studierten sie beim Alban Berg Quartett, bei dem Cellisten Frans Helmerson, bei den Geigern Mihaela Martin und Harald Schoneweg und bei dem Pianisten Ferenc Rados in Weimar bzw. Budapest. "Sprudelnde Spielfreude", "Präzision und Perfektion", "magische Dialogfähigkeit", "traumhaftes Zusammenspiel" werden ihnen immer wieder von der Kritik attestiert. Von Kopenhagen aus, wo das Trio heute lebt, unternimmt es Konzertreisen in alle Welt. Zu den wichtigsten Preisen, mit denen das Ensemble ausgezeichnet wurde, gehört der Kalichstein-Laredo-Robinson Trio Award, mit dem eine Serie von 20 Auftritten in den wichtigsten Konzertsälen der USA, unter anderem in der New Yorker Carnegie Hall, verbunden ist. Auch bei den europäischen Festivals ist das Trio con Brio inzwischen ein regelmäßiger und gern gesehener Gast.