Freiraum "Fantasia"

Frei und originell soll sein, was fantasievoll ist. Was für alle Arten von Ideen zutrifft, gilt auch für die Fantasia als musikalischer Einfall: Klar definiert ohne klare Definition gilt hier.



Kaum einer konnte diese Musikgattung so gut umsetzen wie Henry Purcell, der nicht nur für die englische Instrumenalmusik mit seinen Fantasias Maßstäbe setzte. Das junge britische Elias String Quartet spielte eine Bearbeitung von Purcells Fantasia in D beim Festival "Heidelberger Frühling" am 18.April 2012.

"Composer for the Violines"

Als Henry Purcell 1695 mit nur 36 Jahren starb, trug ihn ganz London in Westminster Abbey – jener Kirche, in der Purcell 16 Jahre lang als Organist gewirkt hatte - zu Grabe. Er, über den ein Kollege sagte, er sei "the greatest genius we ever had", der schon zu Lebzeiten also eine Legende war, verkörpert auch außerhalb Großbritanniens den Anfang dessen, was englische Musik ausmacht. Als kurz nach Purcells Tod seine Lieder veröffentlicht wurden, kamen sie unter dem Titel "Orpheus Britannicus" heraus. Und wenn man sich in diesem Kontext die mythische Figur des Orpheus vor Augen führt, dann singt in Purcells Werk also einer, der sein Publikum zu betören und fesseln vermag, der mit Balladen, Liedern und Fantasien verzaubert.

Purcells Vokalmusik, seine hochsensible 'in-Musik-Setzung' der englischen Sprache, ist das eine. Purcells Instrumentalmusik ist das andere, für das ihn sein Publikum liebt. 1677, als 18-Jähriger, übernahm Purcell am Hof Charles II. die Stelle als „Composer for the Violins“, und drei Jahre später begann er, seine berühmten drei- bis fünfstimmigen Fantasien zu schreiben. Gefällig und ausdrucksstark, kontrapunktisch und melodisch – all diese Elemente stehen in Purcells Fantasien einträchtig nebeneinander und tragen im wahrsten Wortsinne der "Phantasia", dem freien Einfall, Rechnung.

Purcells Fantasia in D-Dur ist kein Streichquartett-Werk. Es trägt den Besetzungshinweis: "Three Parts On a Ground", das natürlich lässt sich relativ frei übersetzen in "Drei Violinstimmen mit Bassbegleitung", was wiederum für ein Streichquartett unproblematisch zu spielen ist. Einer Fantasia als Freiraum für Ideen entspricht so ein Einfall zur Besetzungsänderung obendrein.

Elias String Quartet

Die Mitglieder des in England ansässigen Elias String Quartets stammen aus Frankreich, Schottland und Schweden und haben sich 1998 am Royal Northern College of Music in Manchester als Quartett zusammengefunden. Dort haben sie regelmäßig mit dem kürzlich verstorbenen Dr. Christopher Rowland zusammengearbeitet. Außerdem haben sie ein Jahr beim Alban Berg Quartett an der Kölner Musikhochschule studiert. Zu den weiteren Mentoren des Quartetts zählen Mitglieder der Amadeus, Endellion und Vermeer Quartette, Hugh Maguire, György Kurtág, Gábor Takács-Nagy, Henri Dutilleux, Paul Katz, Rainer Schmidt, Kim Kashkashian und Milan Skampa.

Im Jahr 2003 wurde das Elias String Quartet (damals noch unter dem Namen Johnston String Quartet) beim Internationalen Streichquartett-Wettbewerb in London mit dem zweiten Preis und dem Sidney Griller Preis ausgezeichnet, zwei Jahre später war es Finalist beim Borciani Wettbewerb.

Das Hauptaugenmerk des Quartetts liegt in der Saison 2012/2013 auf dem 2011 begonnen und 2015 vollendeten Beethoven-Zyklus, den die Musiker zusammen mit Unterstützung der Borletti-Buitoni-Stiftung, deren Preis sie 2010 erhalten haben, realisieren. Die Dokumentation ihrer Reise, sowie Erkenntnisse und Ergebnisse werden auf einer eigens dafür gestalteten Website veröffentlicht.

Das Elias String Quartet spielt in folgender Besetzung: Sara Bitlloch und Donald Grant, Violinen, Martin Saving, Viola sowie Marie Bitlloch, Violoncello.