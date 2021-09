per Mail teilen

Der Musikschul-Alltag hat sich in der Corona-Zeit stark verändert. Das Unterrichten hat sich in digitale Räume verlagert, Ensemblespiel und andere Projekte fallen allerdings komplett aus. Es gibt aber auch Positives zu vermeldet, erzählt Christoph Utz vom Landesverband der Musikschulen in Rheinland-Pfalz. So sei etwa das Schüler-Lehrer-Eltern-Verhältnis während der Pandemie intensiver geworden.

Die Corona-Auflagen in Rheinland-Pfalz machen es den Musikschulen möglich, einige Instrumente in der Präsenzform zu unterrichten. Schüler*innen von Tasten-, Streich-, Zupf- und Schlaginstrumente gehen wie früher in die Musikschule. Doch "wie früher" ist der Unterricht nicht. Die Beteiligten müssen Abstand halten, desinfizieren und lüften.

Mehr Freiheit und Flexibilität durch die digitale Form

„Man muss klarer erklären, was man meint und möchte", so Christoph Utz. Klavier werde mit zwei Instrumenten unterrichtet und es werde auch bei anderen Instrumenten mehr vor- und nachgespielt, erzählt der Musikschulleiter. „Auf diese Weise wird dem Schüler mehr experimentelle Freiheit gelassen, das auszuprobieren, was gelernt werden soll.“

Blasinstrumente und Gesang müssen weiterhin digital unterrichtet werden, da dabei vermehrt Aerosole ausgestoßen werden. Doch auch da gebe es inzwischen gute Konzepte, erzählt Christoph Utz. So arbeite man mit Lernvideos, die sich die Kinder immer anschauen könnten. Einige Kinder nehmen auch außerhalb des Unterrichts Kontakt zu den Lehrer*innen auf, um nach Übe-Tipps zu fragen. „Da entsteht einiges, was wir uns sicherlich in der Zukunft erhalten werden.“

Ein engeres Verhältnis von Schüler-, Lehrer*innen und Eltern

Durch die digitale Kommunikation habe sich nicht nur das Verhältnis von Lehrer- und Schüler*innen intensiviert. Auch die Eltern seien stärker involivert. Dadurch, dass viele Eltern im Homeoffice arbeiten und den Kindern helfen, den digitalen Unterricht zu organisieren, bekämen sie mehr Einblicke, so Utz.

„Dadurch dass die Eltern mehr involviert sind, wird mehr Wissen voneinander erzeugt. Das ist eine sehr bereichernde Angelegenheit.“

Digitale Form eher für ältere Kinder und Jugendliche geeignet

Die digitale Form und der Abstand sei aber nicht für alle Altersgruppen ein guter Ersatz oder eine bereichernde Abwechslung. Für kleine Kinder sei die Präsenz-Form immer noch am Besten. Außerdem habe es man nicht geschafft, das Musizieren in einer Gruppe in die digitale Form zu übersetzen.