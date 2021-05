„Deutsche Musik war immer schon meine Leidenschaft!“ Als die russische Mezzosopranistin Natalya Boeva 2018 den ARD-Musikwettbewerb gewann, war sie selbst am meisten davon überrascht. Nach ihrem Dirigier-Studium in St. Petersburg ist sie nach Deutschland gekommen und gehört inzwischen zum Ensemble am Staatstheater Augsburg. Dort kann sie alle ihre Lieblingsrollen singen. Am Pfingstsonntag tritt sie beim ARD-Preisträgerkonzert im Funkstudio des SWR in Stuttgart auf, live in SWR2 zu hören. mehr...