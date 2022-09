Das Musikland Belgien bietet viel Großes auf kleinem Raum. Heute geht’s in die verwunschene Stadt Brügge als Kulisse der Alten Musik und in Gent ist zu erfahren, was die Wolken am Himmel bedeuten können.

Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Ludwig van Beethoven:

1. Satz: Allegro assai aus der Klaviersonate Nr. 23 f-Moll op. 57

Artur Schnabel (Klavier)



Charles Ives:

In Flanders fields, Bearbeitung für Singstimme und Orchester No. 277

Thomas Hampson (Bariton)

San Francisco Symphony

Leitung: Michael Tilson Thomas



Erich Wolfgang Korngold:

Mariettas Lied, 3. Akt aus: Die tote Stadt, Oper in 3 Akten op. 12

Klaus Florian Vogt (Tenor)

Manuela Uhl (Sopran)

Orchester der Deutschen Oper Berlin

Leitung: Peter Schneider



Carl Philipp Emanuel Bach:

1. Satz: Allegro aus dem Konzert für Flöte, Streicher und Basso continuo D-Dur Wq 13

Jan de Winne (Flöte)

Il Gardellino



Claudio Monteverdi:

Zefiro torna, Madrigal für 2 Tenöre und Basso continuo

Helga Müller-Molinari (Mezzosopran)

Concerto Vocale

Leitung und Countertenor: René Jacobs



Arnold Schönberg:

(4) Sehr rasch aus: Pelleas und Melisande, Sinfonische Dichtung für Orchester op. 5

Berliner Philharmoniker

Leitung: Herbert von Karajan



Giuseppe Verdi:

Finale, 3. Akt aus: Falstaff, Commedia lirica in in 3 Akten

Albert Dohmen (Bariton)

Simone Schneider (Sopran)

Staatsorchester Stuttgart

Leitung: Sylvain Cambreling

SWR2 Musikstunde vom 7.9.2022 | Musikland Belgien – Mehr als Pommes und EU! (3/5)

