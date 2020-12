„Man fragt sich oft, warum ich abgelehnt habe, mich der Berliner Oper anzunehmen, oder warum ich nicht die Met in New York anpeile. Meine Antwort ist immer dieselbe: Weil ich Paris liebe! Aus meinem Fenster sehe ich Saint-Gervais, die Sainte-Chapelle, Notre-Dame, das Pantheon und die Seineufer bis zu Conciergerie. Frühmorgens scheint mir Paris am schönsten. Jeden Vormittag, wenn ich mich am Louvre vorbei in die Oper begebe, wiederholt sich der Zauber. Ob man es selber merkt oder nicht, eine Stadt kann einen ebenso beeinflussen, wie eine menschliche Beziehung.“

Rolf Liebermann