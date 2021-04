Musikfest Stuttgart

Barokksolistene

Leitung: Bjarte Eike

Alehouse Session

Traditional shanties, tunes and ballades

"Haul away Joe", "Pass around the grog und Leave her Johnny" (Sea shanties)

"Johny Faa" (Scottish tune)

"I drew my ship", "I drew my ship into the harbour" (trad. English ballade)

"Springar fra Bjerkreim" und "Contillion" (Mestmachers collection of tunes, Norway)

John Playford:

"Wallom Green", "The Virgin Queen Set", "Virgin Queen", "Stingo" und "Bobbing Joe"

aus "The English dancing master" (1651)

Henry Purcell:

Curtain Tune - aus "Timon of Athens"

"Lead me to some peaceful gloom" aus der Schauspielmusik "Bonduca, or the British heroine"

"Hole in the Wall", Hornpipe from Abdelazer

(Konzert vom 5. September 2017 im Wizemann, Stuttgart)

Das norwegische Barockensemble Barokksolistene lädt ins sogenannte "Alehouse" ein. So wurden Pubs in England im späten 17. Jahrhundert genannt. Hier gab es spontane Konzerte für ein begeisterungsfähiges und bierdurstiges Publikum. Selbst Henry Purcell hat sich in dieser Umgebung wohl gefühlt und auch eigene Musik dazu beigetragen; aber natürlich feierten und musizierten hier auch andere Komponisten. Inspiriert vom Theater der Shakespeare-Zeit nehmen die Barokksolistene mit großer Spielfreude und Improvisationen über Komponiertes und Folkloristisches direkten Kontakt zum Publikum auf.