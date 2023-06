SWR2 Mittagskonzert vom 24.7.2023

per Mail teilen

Musikfest Stuttgart 2023

The Tallis Scholars

William Byrd:

Laetentur coeli, Ad dominum cum tribularer, O salutaris hostia

Miserere mei, Tribue domine

Quomodo cantabimus

John Sheppard:

Jesu salvator seculi

Thomas Tallis:

O salutaris hostia, Te Deum 'for meanes'

Jesu salvator seculi, Miserere nostri

(Konzert vom 27. Juni 2023 in der Stuttgarter Stiftskirche)

Es sind gleich zwei Jubiläen, die in einem Konzert gefeiert werden: Die Tallis Scholars werden in diesem Jahr 50 Jahre alt. Außerdem wird an den wohl berühmtesten Vertreter der "english choral music" gedacht: William Byrds Todestag jährt sich zum 400. Mal. Die Tallis Scholars sind Pioniere der historischen Aufführungspraxis - ihr kristallklarer, homogener, berührender und ausdruckstarker Klang hat Generationen von Vokalensembles und Chören geprägt. Mit ihrem Programm beim Musikfest Stuttgart ehren sie drei der großen englischen Sakralkomponisten des 16. und 17. Jahrhunderts.