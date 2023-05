SWR2 Abendkonzert vom 1.7.2023

Musikfest Stuttgart 2023

Lettischer Rundfunkchor

Riga Saxophone Quartet

Leitung: Sigvards Klava

Knut Nystedt:

Immortal Bach

Johann Sebastian Bach:

Canon perpetuus BWV 1073, bearbeitet für Saxofonquartett

Sven-David Sandström:

Hear my prayer, bearbeitet für Saxofonquartett und Bariton

Henry Purcell:

Fantasia upon one note

Arvo Pärt:

7 Magnificat antiphones

Bernd Franke:

On the dignity of man

Francis Poulenc:

Figure humaine

(Konzert vom 25. Juni in der Domkirche St. Eberhard, Stuttgart)



SWR Vokalensemble

Leitung: Yuval Weinbert

György Ligeti:

Magány / Einsamkeit für 3-stimmigen Chor a capella

Két kép / 2 Bilder

Hortobágy

Martin Smolka:

"Walden the Distiller of Celestial Dews" für Chor und Schlagzeug

(Konzert vom 22. Juni im Mozartsaal der Stuttgarter Liederhalle)