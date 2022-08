SWR2 Mittagskonzert vom 14.9.2022

Musikfest Stuttgart 2022: Entering the woods

Emil Brandqvist Trio

Tuomas A. Turunen (Klavier)

Max Thornberg (Kontrabass)

Emil Brandqvist (Percussion)

"My new bike"

"When the light shines through"

"Crowded apartment - From now on"

"Unbreakable"

"Bobergs Udde"

"Starlings"

"Skog"

"A day in memories"

"Du haller min hand"

(Konzert vom 21. Juni 2022 in der Kulturlounge Dürnitz im Landesmuseum)

Mit "Entering the woods" beweist das Emil Brandqvist Trio einmal mehr, dass es zu den besten europäischen Jazzformationen gehört. Ihr Sound ist wie ein gutes Gespräch unter Freunden - irgendwo weit draußen, irgendwann am Abend. Da sind die feinsinnigen Percussioneinlagen von Emil Brandqvist, denen Tuomas A. Turunen am Klavier mit mal sensibel dahingetupften, mal bewegten Klangkaskaden antwortet. Getragen wird das Ganze vom unumstößlichen, körperlichen Kontrabass-Spiel von Max Thornberg. "Entering the woods" ist ein Gang in die schwedischen Wälder, eine Suche nach dem Klang der Stille.